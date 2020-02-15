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فحص أهالى مجلس قروى الشغب ضمن حملة "اطمن على عينيك" جنوب الأقصر

السبت، 15 فبراير 2020 03:52 م
فحص أهالى مجلس قروى الشغب ضمن حملة "اطمن على عينيك" جنوب الأقصر جانب من الكشف
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، اليوم السبت، انطلاق حملة مكثفة فى مجال طب العيون تحت شعار حملة "اطمن على عينيك" للكشف على أمراض العيون بالمجان، وذلك تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل الوزارة، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر ومجلس مدينة اسنا، حيث تم فحص عدد كبير من أهالى مجلس قروي الشغب ضمن تلك الحملة.

ومن جانبه يقول المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، إن تلك القافلة انطلقت اليوم السبت بمقر مجلس قروى الشغب، فعاليات الحملة وتم فحص أكثر من 200 مواطن ومازالت الحملة مستمرة حالياً، كما يجري تنظيم تلك الحملات يوم غداً الأحد في مدينة إسنا بجوار السجل المدنى الجديد.

وكانت قد واصلت مستشفى إسنا التخصصى الجديدة بمحافظة الأقصر، من نجاحاتها منذ افتتاحها نهاية العام الماضى لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن جنوب الأقصر، حيث أنه ضمن الإستعدادات لمنظومة التأمين الصحى الشامل المقرر تطبيقه مطلع شهر مارس المقبل، نجحت المستشفى خلال الـ48 ساعة الماضية فى عمل 13 حالة قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية بالمستشفي، وذلك بحضور الدكتور سامح ثابت أستاذ قسطرة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، وبمعاونة فريق قسم قسطرة القلب بالمستشفي، وتم تركيب 6 دعامات لمرضى الشرايين التاجية، وتم خروج جميع الحالات بصورة طبيعية تماماً.

ويقول الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل على قدم وساق داخل المستشفى بعد افتتاحها بدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد ضاحى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للقضاء على قوائم الإنتظار فى مختلف أقسام المستشفى، حيث تم بمعاونة فريق قسم القسطرة عمل 13 حالة قسطرة وتركيب 6 دعامات لمرضى الشرايين التاجية، وذلك بأيدى كل من الدكتور حسين عبد النعيم كراع، والدكتور بدوي إمبابى، والدكتور عصام بسطاوى والدكتور محمد عبد الغفار والدكتورة رشا الحداد والدكتور مينا نبيل، والدكتور أحمد طلعت، والذين نجحوا فى خدمة أبناء المدينة بصورة مميزة تليق بهم.

 

قافلة طبية (1)
قافلة طبية 

 

قافلة طبية (2)
قافلة طبية 

 

قافلة طبية (3)
قافلة طبية 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

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اخبار مصر اليوم

فحص اهالى الشغب بالمجان

حملة للكشف على العيون بالمجان

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