غلق 31 منشأة طبية خاصة وتحرير 151محضرا فى بنى سويف

بني سويف - أيمن لطفي

أكد الدكتورمحمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، أهمية استمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدا على أن قطاع الصحة يحتل أولوية قصوى في خطة عمل الجهاز التنفيذي، وذلك بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري ، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.

جاء ذلك خلال استعراضه اليوم السبت التقرير النصف شهري عن مجهودات القطاع الصحي ، وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة متابعة إدارة العلاج الحر 80 منشأة طبية خاصة، وغلق 31 منشأة ، كمامرت إدارة الصيدلة على110 صيدلة عامة، و50 وحدة صحية، والتفتيش المفاجئ على 14 مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية ، و6 صيدليات خاصة و16 مستشفى.

كما نظمت إدارة القوافل الطبية 3 قوافل علاجية َجانبة بقرى: هلية مركز ببا، صالح سعد وكفر منسابة مركز الفشن، والتي أسفرت عن الكشف على 4399 حالة، وعمل 503 تحليل دم،و85 طفيليات،وعمل أشعة لـ 68،وتحويل 35 للمستشفيات، و 128 موجات فوق صوتية، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها421 مواطناً، والكشف المبكر لـ 340 حالة، و 33 قرار للعلاج على نفقة الدولة.

وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلة، تم المرور على بعض المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للمديرية "ناصر، الفشن، الصدر" لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية لعدد 115حالة عن طريق الخط الساخن 98، بالإضافة إلى المرور على أقسام الطوارئ داخل المستشفيات للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتوعية العاملين داخل الأقسام الحرجة.

وفي مجال العلاج الطبيعي،تم تنفيذ البرنامج التدريبي لـ 105 أخصائي وممارس وطالب علاج طبيعي لمدة أسبوع في موضوعات متنوعة بالتعاون مع إدارة التدريب وكلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف ، والتجهيز للمؤتمر الأول للعلاج الطبيعي المزمع عقده نهاية فبراير الجاري ، فضلاً عن المرور على مستشفيات "الواسطى ، الصدر ، حمُيات بني سويف"، بجانب تطوير قسم العلاج الطبيعي بالواسطى " جهود ذاتية "، حيث شملت أعمال التطوير سباكة وكهرباء وتنجيد.

وفي مجال مجابهة الفيروسات الكبدية، فقد تم البدء في المسح الشامل لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات فوق 18 سنة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة باستخدام الكاشف السريع وتحويل الحالات الإيجابية إلى وحدات العلاج،فضلاً عن المرور على مستشفيات"التأمين الصحي، بني سويف التخصصي، الحميات"،وتم التطعيم بطعم الكبد B بنسبة 89% من مرضى الغسيل الكلوي ،وبنسبة 90% من الفريق الصحي، بجانب تطعيم 75 مريض غسيل كلوي وعدد 17 مخالطين فيروس بي وعدد 1 فريق من الفريق الصحي ، وتم تحصين 4 أطفال مولودين لأمهات مصابات بالفيروس الكبدي بي.

وتضمن التقرير أيضا سحب 1276 عينة من محطات مياه الشرب والصرف الصحي ووحدات الغسيل الكلوى ، موزعة (115 طارد محطات مياه الشرب و 1116 شبكة مرشحة ،4عينة غسيل كلى ، و16 عينات من الصرف الصحي والصناعي ، 25 عينة من مآخذ المياه )

وفي مجال التمريض"العلاجي"تم المرور الصباحي والمسائي على عدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة "ببا المركزي، الواسطى المركزي، الحميات ،ناصر العام، الفشن المركزي، اهناسيا المركزي ، مركز كلى قمبش، سدس، مستشفى صدر بني سويف"،وتم تدريب 25 ممرضة من المستشفيات على أعمال الاستقبال ،وتم التدريب"على رأس العمل" على "التسجيل بالسجلات، تذكرة المريض CPR، معايير أمن وسلامة المريض،استقبال مريض قسم الاستقبال،الحقن الآمن" بالمستشفيات التي تم المرور عليها.

وفي مجال تمريض الرعاية الأساسية تم المرور على 11 وحدة صحية" الكوم الأحمر، نعيم، تزمنت الغربية،الحلابية ،أبسوج، قمن العروس ، جزيرة المساعدة، سدس، منيل غيضان ، معصرة نعسان، قمبش"، بالإضافة إلى المرور المسائي على عدد من الإدارات.

وشمل تقرير مديرية الصحة مرو إدارة الشؤون الوقائية " قسم مراقبة الأغذية "على 159 منشأة متنوعة،وتم سحب 425 عينة،وإعدام 307 كيلوجرم من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية،وتحرير 151 محضرا وكذلك استخراج 478 شهادة صحية ،والتوصية بإغلاق 8 منشآت

وفي مجال مكافحة الأوبئة والتطعيمات، فقد تم الإبلاغ عن 4 حالات "شلل رخو حاد وحمى وطفح جلدي"،ومتابعة 13 حالة قادمة من الخارج للاكتشاف الفوري للأمراض المعدية التي قد تكون مصاحبة للقادمين من الخارج ،بجانب الإعداد للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تبدا في الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري ،فيما تم تسجيل 395حالة أمراض معدية على برنامج النيدز"برنامج الترصد القومي للأمراض المعدية"،في حين تم إعطاء التطعيمات بواقع:4050 درن، 4198 صفرية، 3985 جرعة أولى،4027 جرعة ثانية، 4027 ثالثة، 3702 جرعة رابعة ، 4032 جرعة خامسة، و4321 جرعات منشطة

وفي مجال الرعاية الأساسية فقد تم إعداد وإرسال البيان الأسبوعي للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسي إلى الوزارة، وبالنسبة لبرنامج رعاية غير القادرين والذي تم تعميمه على 250 وحدة صحية،حيث تم إنهاء إجراءات عدد 200 حالة للمرضى غير القادرين مابين "عمليات، أشعة، علاج، تحاليل"،وذلك بالتعاون مع جمعية الشابات المسلمات، وتوزيع فرق الاشتراك بمبادرة صحة المرأة على الوحدات التي لا يوجد بها فرق،علاوة على الانتهاء من تجهيزات وحدتي" كوم أبو خلاد،ابن بيتك"، ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية وجامعة النهضة لتطوير عدد من الوحدات الصحية بالقرى

وفي مجال التوعية والتثقيف الصحي والسكاني نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية 8 ندوات تثقيفية للتوعية بالصحة الإنجابية ،سرطان الثدي ،فيروس كورونا ،وقامت إدارة الثقافة الصحية بتنظيم 17 ندوة عن موضوعات"سرطان الثدي، الالتهاب الفيروسي سي،الأنفلونزا ونزلات البرد، سوء التغذية للأطفال،التهاب اللوزتين، النظافة العامة،السعال الديكي "،بجانب عقد 7 ندوات ضمن حملة الحد من انتشار العدوى بصالونات الحلاقة والتجميل".

علاوة على عقد إدارة مكافحة العدوى دورة تدريبية ل 13 طبيب علاج طبيعي بكافة مستشفيات المحافظة على مدار يومين ،وتدريب 45 ممرضة في دورتين على مدار 6 أيام على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى،علاوة على المرور المستشفيات المركزية والنوعية والعامة " الصدر، التأمين الصحي ،الرمد، الحميات،الواسطى المركزي، ناصر العام ، ببا المركزي"،بجانب المرور على 18 وحدة صحية بإدارات "سمسطا،بني سويف،ناصر،ببا"،والمرور على"2 مركز كلى خاص و2 مستشفى خاص" لمتابعة مدى تطبيق معايير مكافحة العدوى.

ونظمت إدارة الخدمة الاجتماعية ندوات توعوية وتثقيف صحي استهدفت 795 مريضاً،وعمل مقابلة أولية لعدد 745 مريضاً، وقام الاخصائيون الاجتماعيون بتقديم الدعم ل64 مريض درن وجذام، و 470 مريض غسيل كلوي، علاوة على دعم 92 مريض بمستشفى الرمد من غير القادرين من خلال عمل نظارات طبية وعمليات عيون وتحاليل وأشعات طبية.