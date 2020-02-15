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ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى من مواد مجهولة المصدر بالسلام

السبت، 15 فبراير 2020 01:24 م
ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى من مواد مجهولة المصدر بالسلام سلع غير صالحة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى من مواد مجهولة المصدر بمدينة السلام، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنیة من مباحث إدارة شرطة التموین والتجارة، من ضبط "ع. ا" ،  40 سنة، مسئول عن مصنع حلوى " جافھ بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارتھ المصنع بدون ترخیص، وقیامھ بتصنیع الحلوى الجافة مستخدماً خامات مجھولة المصدر وغیر مصحوبة، بأیة مستندات تدل علي مصدرھا غاشاً بذلك جمھور المستھلكین بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة. 
 
وعثر بداخل المصنع على" 1.750 طن ســــكــــر  ، 5  طن مواد غذائیة ( سمسم ، حمص ، فول سوداني ، عسل جلوكوز )،  21000 قطعة حلوى جافھ وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا ، 7 ماكينة تصنیع ماكینة، وجاري تحریر المحضر اللازم ،  والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.
 
وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مفرمة بحوزته 4 طن لحوم فاسدة فى منطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، لحيازته (3,960) طن (مفروم لحوم- سجق)، مرتجعات مصانع وثلاجات ومحلات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث الملمس واللون والرائحة لإعادة فرمها وتعبئتها كمنتج نهائى "مفروم لحوم"، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية. 

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مدينة السلام

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