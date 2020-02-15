شقيقان يختطفان عاطلا لزواجه بشقيقتهما عرفيا بالمعصرة

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على شقيقين وصديقهما لاتهامهم باختطاف عاطل بعد زواجه من شقيقتهم عرفيا بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المعصرة، مفاده تلقى بلاغا من " أ. ع" ، 51 سنة، صاحب مطعم، بتضرره من كل من "م. أ" ، 23 سنة، بائع ، وشقيقة "ع. أ" ، 28 سنة، بائع، "م. ف"، 22 سنة، حاصل على دبلوم تجارة لقیامھم باستدراج ابنه "ا. م" ، 18 سنة، عاطل واحتجازه بغرفة، بإجراء التحریات وجمع المعلومات تبین صحة الواقعة.

تم استھداف الشقة المشار إلیھا، بمأموریة أسفرت عن ضبطھم وبصحبتھم المجنى علیه، وبحوزتھم 4 إیصالات أمانة علي بیاض مزیلین بتوقیع المجني علیه، وبمواجھتھم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغ أیدوھا ، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر المتھمان الأول والثاني بأنهما نظراً لسابقة قیام المجني علیه بالزواج من شقیقتھما " آ. أ" ، وفور علمھما قاما بالاشتراك مع المتھم الثالث باستدراج المجني علیه، واحتجازه داخل الغرفة محل الضبط "ملك الثالث "وإكراھه علي توقیع إیصالات الأمانة المضبوطة بحوزتھم، ومساومة والده علي إحضار عقد الزواج العرفي مقابل إطلاق سراح ابنه.

بمواجھة المجني علیه بما جاء بأقوال المتھمین أقر بھا وتم تحریر المحضر اللازم والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.