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سفير واشنطن لدى السعودية يؤكد الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

السبت، 15 فبراير 2020 02:52 م
سفير واشنطن لدى السعودية يؤكد الشراكة الإستراتيجية بين البلدين اللقاء التاريخى بين الرئيس الأمريكى والملك عبد العزيز
كتب كامل كامل

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أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبى زيد، الشراكة الاستراتيجية الواسعة التى تجمع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التى رسم مستقبلها اجتماع الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - بالرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت على متن البارجة الأمريكية يو إس إس كوينسى قبل خمسة وسبعين عامًا، حسبما جاء فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض السفير الأمريكى فى كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطنى الأمريكى والذكرى الـ 75 لاجتماع الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - بالرئيس فرانكلين روزفلت، الذى أقامته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مساء أمس، بتشريف صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، العلاقات الثنائية التى تربط البلدين والشعبين الصديقين فى شتى المجالات، ومنها بناء نظام الطاقة العالمى الذى له دور حاسم فى تحقيق النمو المطرد لاقتصاد العالم، وتوحيد المواقف لمواجهة التهديدات التى تواجه المنطقة، وخاصة الإرهاب، إضافة إلى برامج التبادل بين البلدين ، وذلك فى مئات الآلاف من السعوديين الذين زاروا ودرسوا وعملوا فى الولايات المتحدة، وتوجه مئات الآلاف من الأمريكيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج أو لغرض العمل فى المملكة فى إطار بناء علاقات تجارية وتعليمية وأمنية قوية.

وأكد مواصلة الشركات الأمريكية العمل للإسهام فى نجاح رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن برنامج المنح الدراسية "كوينسي" الذى تم إطلاقه مؤخراً لإعداد الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية، سيساعد الطلاب السعوديين الراغبين فى إكمال دراستهم الجامعية فى الولايات المتحدة بفضل أنظمة التأشيرات الجديدة فى المملكة .

وأشار السفير الأمريكى لدى المملكة إلى ازدياد عدد الزوار الأمريكان إلى المملكة حالياً أكثر من أى وقت مضى، فهم يزورون المملكة كممثلين للأعمال وقادة فكر وسياح وعلماء وفنانين ورياضيين ومنافسين .

 


السعودية

أمريكا

واشنطن

العلاقات بين السعودية وأمريكا

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