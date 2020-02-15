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رفع 989 حالة اشغال طريق وتحرير 99 محضرا خلال حملة مرافق بطنطا

السبت، 15 فبراير 2020 04:55 م
رفع 989 حالة اشغال طريق وتحرير 99 محضرا خلال حملة مرافق بطنطا إزالة الاشغالات
الغربية مصطفى عادل

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شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية برئاسة العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية، حمله مكبره لرفع الإشغالات بشوارع طنطا، بتوجيهات اللواء محمود حمزة مدير الأمن، بالتصدي الحاسم والتعدى على أملاك الدولة وردع أى مخالف للقانون.

قادها اللواء محمد العكل مساعد مدير الأمن، و العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة مرافق الغربية والمقدم محمد علي وكيل القسم والمقدم محمد السعدني رئيس مباحث قسم شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 989حالة إشغال طريق للمحلات والكافيهات بشوارع مدينة طنطا والمحلات المخالفة بالمدينة و بمنطقة المستشفيات الجامعية وشارع عبد الحي مشهور وتحرير 99محضر اشغال طريق.

وكان اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية  مدير امن الغربية،  قد قاد حملة مرافق مكبره بشوارع مدينة المحلة، لرفع الإشغالات بشوارع المدينة لفرض السيطرة الأمنية، وإزالة إشغالات المحلات والكافيهات التي تعوق حركة المرور بالطرق والشوارع.

شارك فى الحملة اللواء حازم الدهبي نائب المدير لقطاع المحلة، واللواء مجدي عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة مرافق الغربية، والمقدم محمد علي وكيل القسم والمقدم مصطفى النمس رئيس وحدة مرافق المحلة، بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، والمهندس محمد متولي رئيس حي ثان المحلة.

وأسفرت الحملة عن رفع 140حالة اشغالات لكافيهات ومحلات مخالفه، بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة.

ولاقت الحملة استحسان وقبول المواطنين، لمجهودات رجال الشرطة فى فرض السيطرة الأمنية، ومواجهة أي مظاهر للخروج عن القانون بالشوارع.

من ناحيه اخرى تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط عاطل لقيامه بالاشتراك مع متهم اخر خارج البلاد فى النصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل، والاستيلاء على 120ألف جنيه إلا أن المتهمين لم يلتزما بذلك.

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