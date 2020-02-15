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رتل تركى يضم 50 آلية عسكرية جديدة يدخل حلب وإدلب

السبت، 15 فبراير 2020 09:56 ص
رتل تركى يضم 50 آلية عسكرية جديدة يدخل حلب وإدلب اليات عسكرية
هند المغربي

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإسان، أن رتل عسكرى تركى يتألف من 50 آلية عسكرية، دخل إلى حلب وإدلب اليوم السبت، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أمس أن القوات التركية أدخلت رتلا عسكريا جديدا إلى الأراضي السورية، والمؤلف من نحو 100 شاحنة وآلية عسكرية في الساعات الآولى من صباح الجمعة عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب.

وأوضح المرصد أن القوات التركية تمركزت على إحدى التلال الواقعة شرق مدينة معرة مصرين شمال شرق مدينة إدلب، حيث انتشرت مصفحات وحاملات جند للجيش التركي هناك، كما انتشرت القوات التركية يوم أمس في بلدة الجينة بريف حلب الغربي.

ومع استمرار استقدام القوات التركية للأرتال العسكرية، رصد “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير وحتى اليوم، وصول أكثر من 1900 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 6500 جندي تركي.


اليات عسكريه

تركيا

ادلب

حلب

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