رئيس الحملة القومية للقمح تتفقد حقول الإرشاد بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت الدكتورة هيام محجوب رئيس الحملة القومية للقمح بالجمهورية، يرافقها الدكتور خالد جاد رئيس الحملة القومية للقمح بالقليوبية، تحت رعاية المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، ومشاركة المهندس سعيد جودة مدير عام الإرشاد بالقليوبية، ومديريى الإدارات الزراعية بطوخ وقليوب، حقول الإرشاد لمحصول القمح بقليوب وطوخ لمتابعه أي إصابة بالصدأ.

وأكدت "محجوب" خلال الجولة، أن الحقول الإرشادية لمحصول القمح والتي تم تفقدها في القليوبية لا توجد بها أية إصابات بالصدأ، موضحة أن المحافظة بها 88 حقل إرشادي لمحصول القمح يتبعون الحملة القومية للقمح، وتم زراعة أكثر من نصفهم بالستارة الحديثة، موزعة على مناطق المحافظة كلها، حيث تم توزيع التقاوى عليها كخدمة إرشادية مجانية، وتم الزراعة بإشراف الإرشاد والحملة القومة للقمح.

ومن ناحيته قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المحافظة شهدت زراعة 51 ألف و600 فدان قمح هذا الموسم، بزيادة 1600 فدان قمح عن الموسم الماضي للقمح، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة في إجمالي الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم عن العام الماضي، موضحا أن الحالة العامة للمحصول حتى تاريخه جيدة جدا، كما أن النباتات في طور إطلاق السنابل.

وأكد "زايد"، أنه تم الانتهاء من توزيع أسمدة محصول القمح لهذا الموسم بنسبة 95%، كحصة كاملة، موضحا أنه بلغ إجمالي كميات الأسمدة المتوفرة بمخازن المديرية للمحاصيل الشتوية والاستعداد للموسم الصيفي حتى تاريخه 9200 طن أسمدة، ويتم العمل حاليا على الانتهاء من النسبة المتبقية لمحصول القمح، ثم المحاصيل الشتوية، ثم الاستعداد للموسم الصيفي المقبل.