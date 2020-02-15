رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس صربيا باليوم الوطنى لبلاده

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بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس أليكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا وذلك بمناسبة اليوم الوطنى لبلاده، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتى تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أليكسندر فوتشيتش.

كما بعث السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتى تهنئة مماثلتين إلى آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، رحب مؤخرا، باتفاق صربيا وكوسوفو على استئناف خدمات السكك الحديدية بين البلدين.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الأمريكية أن المبعوث الأمريكى الخاص لصربيا وكوسوفو السفير ريتشارد جرينل أكد أن استئناف تسيير القطارات بين الدولتين كان يمثل أولوية لجهود الوساطة الأمريكية التى أسفرت فى وقت سابق من هذا الأسبوع عن استئناف خدمات الطيران بين الدولتين الأوربيتين بعد توقف دام نحو 21 عاما.

وكان ترامب قد عين جرينل ، الذى يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا ، مبعوثا خاصا الى صربيا وكوسوفو فى شهر أكتوبر الماضي، والذى أكد ، فى مؤتمر صحفى عقده أمس الجمعة ، أن استراتيجية واشنطن تقوم على ضرورة دفع مسيرة التعاون الإقتصادى وخلق وظائف جديدة وتعزيز الرفاهية كخطوات أساسية لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفا.

تجدر الإشارة إلى أن صربيا لم تعترف ، حتى الآن ، باستقلال كوسوفو عام 2008 ، رغم أن تلك الخطوة حظيت باعتراف نحو 100 دولة فى مختلف أنحاء العالم ، من بينها الولايات المتحدة وأغلب دول الاتحاد الأوروبي.