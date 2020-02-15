تنفيذ المرحلة الأولى من تجديد شبكات الصرف في أسوان بـتكلفة 44 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في مؤتمر صحفى عن الانتهاء من إعداد خطة إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى المناطق الساخنة والتى تشهد تكرار الكسور والطفح بمدينة أسوان وذلك بعد اعتماد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمبلغ 44 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى ، ثم سيتم اعتماد مبلغ 165 جنيه فى نهاية يونيو القادم.

وأوضح محافظ أسوان، فى تصريحاته، بأنه تم وضع الحلول العاجلة والآجلة المتعلقة بحل مشاكل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة بعد نجاح المحافظة فى رفع مطالبها فى هذا الشأن إلى المستوى الأعلى بالدولة حيث تم عمل توقيع العديد من البروتوكولات بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع بإجمالي 463 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى مدن وقرى ونجوع المحافظة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية .

وفى سياق متصل، كشفت المهندسة رقية حماد مدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن أنه سيتم ضمن البروتوكولات التى وقعتها الهيئة تنفيذ محطة تنقية بقرى كلح القارة بتكلفة 24 مليون جنيه ، بجانب عمل برتوكول ملحق لقريتي " لخزارة والدقاديق بسعة 2400 م2/ يومياً لكل محطة حيث تم نهو كلح القارة وجارى التنسيق للتسليم ليساهم هذا المشروع فى خدمة 22 ألف نسمة من أهالى قرى كلح القارة وعزبة المصرى والخرازة والدقاديق التابعين لمركز إدفو.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحى فقد تم عمل بروتوكول بين الهيئة القومية والهيئة العربية للتصنيع بقيمة 43 مليون جنيه لتنفيذ مشروع للصرف الصحى بالمناطق المحرومة بمدينة دراو وهى " الكلاحين والقفطية وأبو الريش " وتم عمل ملحق برتوكول لقرية دارة السلام التابعة لمركز نصر النوبة ، وقد تم نهو وتسليم المشروع بقرية الكلاحين وأبو لريش شرق فى 25 ديسمبر الماضى وجارى العمل فى باقى القرى بنسبة 50 % حيث مستهدف أن تخدم هذه المشروعات نحو 2500 نسمة بهذه القرى.

وأضافت رقية حماد بأنه بالتوازى مع ذلك تم عمل بروتوكول أخر بين الهيئة القومية وإحدى الجهات السيادية لتصميم وتنفيذ محطة معالجة للصرف الصحى بقرية بنبان بحرى التابعة لمركز دراو بطاقة ( 7/10 ) ألف م3/ يوم ، وخط السيب النهائى وذلك بقيمة 96 مليون جنيه ، وجارى العمل فى الشبكات ومحطات الرفع حيث أنه من المستهدف أن يخدم هذا المشروع حوالى 45 ألف نسمة بقرى بنبان قبلى وبحرى والرقبة والمنصورية ، موضحة بأنه تم أيضاً عمل برتوكول تعاون بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع لتصميم وتنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية الكلح غرب التابعة لمركز إدفو بحيث سيتضمن المشروع محطات وشبكات وخطوط طرد ومحطة للمعالجة بطاقة 9/13 ألف م3/ يوم حيث أنه جارى الدراسة والتصميم وذلك بقيمة 300 مليون جنيه حيث سيستفاد من تنفيذ هذا المشروع الهام 44 ألف و 800 نسمة بقرى كوم الأمير والصعايدة وكلح القارة وعزبة المصرى بإدفو.

وتابعت مدير فرع الهية القومية بأن المشروع الأخير فى قطاع الصرف الصحى يتمثل فى تنفيذ مشروع للصرف الصحى بقرى توماس وعافية وأدندان وقسطل التابعين لمركز نصر النوبة حيث جارى عمل بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع بقيمة 59 مليون جنيه لخدمة 3600 نسمة بهذه القرى ، وجارى فى نفس الوقت الدراسة والتصميم.

وفى الوقت نفسه، أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود والدعم الكبير والدور التنموى البناء للبنك الأهلى المصرى ( بنك أهل مصر ) وأيضاً لمؤسسة مصر الخير على مساندتها للجهود الحكومية فى مختلف المجالات التنموية ومشاركتهم المجتمعية فى مواجهة التحديات والمشاكل الكبيرة مع إدارة المشروعات بإحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلى.

وأشار إلى أنه بموجب توقيع برتوكول التعاون المشترك سيتم البدء فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط وروافع ومحطات بـ 9 نجوع بقرية أبو الريش بحرى بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من البنك الأهلى وبإشراف من مؤسسة مصر الخير وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى مما يساهم فى توفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطنى هذه القرية ، وهو الذى سيتوازى مع توجيه 30 مليون جنيه أخرى لإنشاء مدرسة جديدة بنفس القرية تضم 22 فصل ابتدائي وإعدادي ، مع إعادة تأهيل 2 مدرسة ومركز شباب ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لزيادة دخل الأسر.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفى لمراسم توقيع برتوكولات التعاون بين مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحضور عفاف الجوهرى مدير أول التنمية الصحية بمؤسسة مصر الخير ، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى ، والمهندس رفعت إسماعيل رئيس الشركة ، بجانب الدكتور أحمد موسى مدير فرع المؤسسة بأسوان .