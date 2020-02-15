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بناء نفق معقم يرش الموظفين بالمطهرات لمحاربة فيروس كورونا في الصين

السبت، 15 فبراير 2020 02:13 م
بناء نفق معقم يرش الموظفين بالمطهرات لمحاربة فيروس كورونا في الصين النفق
كتب خالد إبراهيم

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في محاولة جديد، للحد من انتشار فيروس كورونا في الصين، تبنت شركة صينية، بمدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين بناء نفق لرش الموظفين فى مجمع صناعى معقم بالمطهر، قبل أن يبدأوا العمل، وفقًا لتقرير إعلامي محلي، حيث تكافح البلاد تفشي فيروس كورونا.

وذكر التقرير الصادر عن تشاينا نيوز سرفيس أن النفق مجهز بكاشفات الآشعة تحت الحمراء التى تنشط الرش من الضباب عندما يدخل شخص ما، بحسب ما ذكرت "رويترز".

نفق للحماية من فيروس كورونا
نفق للحماية من فيروس كورونا

 

تعود الأعمال في الصين ببطء هذا الأسبوع بعد أن أجبر تفشى فيروس كورونا تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وفرض قيود على وسائل النقل وغيرها من التدابير التى تهدف إلى احتواء الفيروس، وقد أعاقت التدابير إعادة تشغيل الصناعة بعد العطلة السنوية.

فيروس كورونا، تمكن حتى الآن من قتل أكثر من 1100 شخص فى الصين، مع إصابة مؤكدة بحوالى 45000 إصابة.

النفق
النفق

 

وكانت فرنسا، قد أعلنت اليوم، وفاة أول حالة وفاة في القارة الأوروبية، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين بدأت في إجراء تجارب على فيروس كورونا، وأن النتائج خلال 3 أسابيع، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

 

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، قال الجمعة، إن بعثة مشتركة مع الصين تقودها المنظمة ستبدأ عملها فى مطلع الأسبوع لبحث تفشى فيروس كورونا وستركز على كيفية انتشار الفيروس الجديد وشدته.

وقال مسئولو المنظمة إن البعثة ستسعى أيضا إلى الحصول على تفاصيل بشأن كيفية إصابة ما يربو على 1700 من العاملين فى قطاع الصحة بالفيروس الجديد وأين ومتى حدث ذلك.

وذكر مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين خلال إفادة صحفية "نتوقع وصول الفريق الكامل خلال مطلع الأسبوع".

وتابع قائلا "نعطى اهتماما خاصا لفهم انتقال الفيروس وشدة المرض وتأثير إجراءات الاستجابة المستمرة".

 

 


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