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بآيس كاب وتيشرت.. صورة لولى عهد أبو ظبى وحفيده محمد بن عبد الله بن زايد

السبت، 15 فبراير 2020 12:01 ص
بآيس كاب وتيشرت.. صورة لولى عهد أبو ظبى وحفيده محمد بن عبد الله بن زايد محمد بن زايد وحفيده محمد
كتب هيثم سلامة

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تخرج عادة لقطات خارج إطار الرسميات للملوك والأمراء، يمارسون فيها حياتهم الطبيعية، حيث تداولت صورة تضم الشيخ محمد بن زايد حمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حفيده الشيخ محمد بن عبد الله بن زايد آل نهيان.

محمد بن زايد وحفيده محمد (1)
 
ظهر الشيخ محمد بن زايد، مرتديا تيشرت وآيس كاب مع ابن نجله عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى أثنى المتابعين على عفويتها بموقع تبادل الصور انستجرام.
 
محمد بن زايد وحفيده محمد (2)

يشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أشار بداية الشهر الحالي، بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 444 مليون درهم، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة، وتخفيف الأعباء الاجتماعية عن الأسر المواطنة لاسيما المتقاعدين ذوي الدخل المحدود. تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وبلغ إجمالي عدد المواطنين المعفيين حتى الآن 640 مواطناً، حيث تم إعفاؤهم من قيمة القرض السكني أو ما تبقى منه، فيما بلغت القيمة الإجمالية للإعفاءات ما يقارب 652 مليون درهم، حيث جرى خلال شهر سبتمبر عام 2019 إعفاء 211 مواطناً من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة بلغت حوالى 208 ملايين درهم.

يذكر أن الإعفاءات من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه متاحة للمتقاعدين المواطنين من ذوي الدخل المحدود عند الإحالة إلى التقاعد، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وبعد دراسة الملاءة المالية للمواطن.


محمد بن زايد

صورة محمد بن زايد

صور محمد بن زايد

الإمارات

دولة الإمارات

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