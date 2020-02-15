انطلاق موسم "ليالي الشرقية " بحضور المحافظ ونقيب الموسقيين .. صور

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الفن الراقي يعد أحد أدوات القوى الناعمة والتي يمكن من خلالها المساهمة في بناء الوطن وتقدمه، ويعمل على إستعادة مصر لمكانتها اللائقة بين الأمم ، مضيفا أن الهدف من الإحتفالية الإرتقاء بالثقافة و الذوق العام وإتاحة الفرصة أمام الفنانين لإظهار مواهبهم أمام الجمهور وتقديم مواهب فنية جديدة مطالبا بتفعيل دور نقابة الموسيقيين بالشرقية، والوصول إلى قرى ومراكز المحافظة لخلق حالة إبداعية في مختلف الفنون، مشيراً إلى أن الشرقية زاخرة بأعلام الفن والموسيقي والطرب، وتضم مواهب فنية وثقافية تساهم وبشكل كبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية في مصر.

ومن جانبه قدم الفنان خالد بيومي ، نقيب الموسيقيين بالمحافظة ، الشكر لمحافظ الشرقية لرعايته الكريمة لإطلاق أولى الفاعليات الفنية امام الديوان العام بمكان مكشوف تحييه نقابة المهن الموسيقية لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين من أبناء المحافظة للمشاهدة والإستمتاع بعيداً عن الأماكن المغلقة ،مؤكداً أن الهدف من إقامة مثل هذه الفاعليات الفنية السعي لتقديم فن راقٍ وهادف يعمل على تهذيب الروح وسمو النفس وإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين .

شهدت الإحتفالية الفنية عرضاً لتابلوه فني رائع شمل تقديم إسكيتشات فنية وأغاني وطنية في حب مصر وباقات متنوعة من أغاني الزمن الجميل نالت رضا واستحسان الحضور .

يشمل برنامج الحفل ، أغاني طربية يقدمها عدد من المواهب الشابة ، تحت إشراف نقابة الموسيقيين و الفنان خالد بيومي نقيب الشرقية ، وهي إفرح ياقلبي تقدمها الطفلة سندس 10 سنوات ، و أهيم شوقا يقدمها الفنان أحمد فوزي ، يامسافر وناسي هواك سارة طارق و 3 سلامات أحمد العمري ، شفت حبيبي يقدمها محمود الراعي ، اهو دا اللي صار تقدمها الاء طرطور ، سنين وانا احايل لياسمين مصطفي ، اللي كان لخالد فؤاد ، وسحب لمحمد الشرقاوي ، ومقطوعة لاسراء شعبان ، وغيرها من الأغاني الجميلة يقدمها أصوات واعدة .