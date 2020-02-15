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اليوم.. انطلاق حفل "الشرقية تغني" بالتعاون مع المهن الموسيقية

السبت، 15 فبراير 2020 05:00 ص
اليوم.. انطلاق حفل "الشرقية تغني" بالتعاون مع المهن الموسيقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تقيم محافظة الشرقية، أولى فعاليتها الفنية بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية، وتنظم حفلا فنيا تحت شعار "الشرقية تغني" وذلك اليوم السبت، فى الساعة الرابعة عصرا أمام ديوان عام المحافظة .

 

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن الحفل يهدف للارتقاء بالذوق العام، وإعادة الفن الجميل لإتاحة الفرصة للفنانين الشباب، واكتشاف مواهب جديدة، بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان خالد بيومي، نقيب الموسيقيين لإحياء ليالي الشرقية، وتقديم أغاني وطنية وأغاني كبار الفنانين لإدخال البهجة والسرور في نفوس المواطنين وللارتقاء بالذوق العام.

 

ويشمل برنامج الحفل، أغاني طربية يقدمها عدد من المواهب الشابة، تحت إشراف نقابة الموسيقيين والفنان خالد بيومي نقيب الشرقية، وهي "أفرح" تقدمها الطفلة سندس 10 سنوات، و"أهيم شوقا" يقدمها الفنان أحمد فوزي، "يا مسافر وناسي هواك"، سارة طارق و "3 سلمات" أحمد العمري، "شفت حبيبي" يقدمها محمود الراعي، "اهو دا اللي صار" تقدمها آلاء طرطو، "سنين وأنا احايل" لياسمين مصطفي، "اللي كان" لخالد فؤاد، و"سحب" لمحمد الشرقاوي، ومقطوعة لإسراء شعبان، وغيرها من الأغاني الجميلة يقدمها أصوات واعدة.

 

وكان هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عبد الرحمن نبيل عسكر لاعب المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي بالشرقية، لفوزه ببطولة الجمهورية والميدالية الذهبية في الملاكمة مواليد 2006، وزن 44 كجم، والتي أقيمت على حلبة نادي بورفؤاد في بورسعيد، بحضور الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ونائب رئيس الاتحاد العربي، متمنياً له ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة في مختلف الألعاب الرياضية مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

 

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا في دعم قطاع الرياضة والرياضيين، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تطوير مراكز الشباب التي تساهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

 

وأشاد محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة والأداء المتميز لجميع العاملين بالمديرية في تقديم كل أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة لتحقيق البطولات المحلية والدولية.

 

 


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المهن الموسيقية

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