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"الكفن" ينهى خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية الكولة في سوهاج.. صور

السبت، 15 فبراير 2020 01:33 م
"الكفن" ينهى خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية الكولة في سوهاج.. صور جلسة صلح
سوهاج محمود مقبول

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استكمالا لمبادرة سوهاج خالية من الثأر التى كانت قد أطلقتها مديرية أمن سوهاج عام 2016، أسدل الستار على الحادث الثأري الذى تعود أحداثه لعام 2011 بين بعض أفراد بيت عبد الوهاب، و"بيت عمران"، بناحية الكولة دائرة مركز أخميم والناجم عن مقتل المدعو عباس م ع، واتهم فـي مقتله المدعو منصور ع ع ع، بسبب خلافات على المصاهرة، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات مازال يقضي العقوبة.

وتجددت الخلافات بمقتل المدعو يسري ن ا ع واتهم في مقتله المدعو هاني ع م وآخر، وتم ضبط المتهمين وحكم عليهما بالبراءة، وما أسفرت عنه الجهود من التواصل المستمر والدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر وأعضاء مجلس النواب ولجنة المصالحات وعواقل العائلتين والعائلات الأخرى بذات الناحية، بعقد جلسة صلح بين الطرفين بسرادق يقام بقطعة أرض فضاء بذات الناحية.

وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة برئاسة اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق واللواء مدير إدارة البحث الجنائي ومأمور وضباط المركز.

وعقدت الجلسة بحضور اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والعميد رئيس فرع الأمن العام وقيادات المديرية وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي والأجهزة الشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة المصالحات وكبار العائلتين وعدد يناهز " 1000 " فرد من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث قام المدعو جمال ع ع ع بتقديم القوده " الكفن " للمدعو هاني ع م ع وقيام الأخير بتقديم القوده " الكفن " للمدعو ناجح ا ع ع والقسم بأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهما.

قد وجه أفراد العائلة الشكر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والقيادات الأمنية على الجهود التي بذلت فـي إتمام الصلح، وجاءت عملية الصلح فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحصين المجتمع من الجريمة وأثارها السلبية ، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

 

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سوهاج

مديرية امن سوهاج

سوهاج خالية من الثار

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