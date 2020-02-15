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الصين تعلن عن 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 15 فبراير 2020 02:49 ص
الصين تعلن عن 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا كورونا ارشيفية
رويترز

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 قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي ارتفع إلى 1523 في 14 من فبراير بزيادة 143 حالة عن اليوم السابق.
 
وزاد عدد الوفيات في إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، بواقع 139 حالة يوم الجمعة.
 
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة في الصين 2641، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين حتى الآن 66492 حالة.
 
ومن جهة اخرى أعلنت السلطات الطبية الكندية، امس الجمعة، عن خامس حالة افتراضية مصابة بفيروس "كوفيد-19" كورونا الجديد في مقاطعة بريتش كولومبيا، وهي امرأة في الثلاثينيات من عمرها سافرت مؤخرا إلى الصين.
وقالت بوني هنري، مسؤول الصحة الإقليمية، إن المرأة عادت من الصين عبر شنجهاي الأسبوع الماضي ولم تكن في منطقة بها حظر سفر، مثل مقاطعة هوبى.
 
وسافرت عبر فانكوفر وتوجهت إلى منزلها في مركبة خاصة. وأضافت هنري إنها بدأت تعاني من الأعراض فور وصولها وعزلت نفسها على الفور في منزلها. ومن المعتقد أن أعراض المرأة بدأت في وقت وصولها مطار فانكوفر، وأن المسؤولين الصحيين يدرسون ما إذا كانوا بحاجة إلى الاتصال بأشخاص آخرين في رحلتها أم لا.
وأضافت هنري امس الجمعة "كان لديها عدد صغير من الاتصالات الوثيقة (بعد الرحلة)".
 
ولدى سؤالها عن فرص الركاب الآخرين في تلك الرحلة، قالت هنري إن الخطر "لا يزال منخفضا للغاية".
وقالت هنري إن المسؤولين اختبروا 371 عينة لفيروس "كوفيد-19"، بزيادة نحو 50 عينة من آخر تحديث أسبوعي. ولم تعُد نتائج إيجابية جديدة في ذلك الوقت.
 
يذكر أن مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي تضم أكبر تجمع من الكنديين من ذوي الأصول الصينية.
 
وأقر وزير الخارجية الصينى، بالتحدى الكبير الذى يمثله فيروس كورونا لبلاده لكنه دافع عن إدارة بكين لأزمة الوباء وانتقد مبالغة الدول الأخرى فى رد الفعل.

 


الصحة الوطنية

الصين

إقليم هوبي

كورونا

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