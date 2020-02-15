الصين تعلن عن 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا

رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي ارتفع إلى 1523 في 14 من فبراير بزيادة 143 حالة عن اليوم السابق.

وزاد عدد الوفيات في إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، بواقع 139 حالة يوم الجمعة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة في الصين 2641، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين حتى الآن 66492 حالة.