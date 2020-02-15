افتتاح قسم شرطة حدائق أكتوبر الأربعاء المقبل بحضور عدد من القيادات الأمنية

كتب بهجت أبو ضيف

تستعد مديرية أمن الجيزة، لافتتاح قسم شرطة حدائق أكتوبر المنشأ حديثًا، حيث من المنتظر أن يتم افتتاح مقر القسم يوم الأربعاء 19 فبراير الجارى، بحضور عدد من القيادات الأمنية.



ويضم المبنى الخاص بالقسم سجل مدنى، ووحدة تراخيص، ومبنى للدفاع المدنى لتقديم كافة الخدمات الأمنية لسكان المنطقة، وتسهيل حصولهم عليها، ويشغل منصب رئيس مباحث القسم الرائد طارق مدحت الذى تم اختياره فى حركة التنقلات التى اعتمدها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، كما يشغل العميد خالد الرفاعى منصب مأمور القسم، كما تم تجهيز قوة التشغيل الخاصة بالقسم من ضباط وأفراد، منهم النقيب محمد سمير القادم من فرقة مباحث أكتوبر، والنقيب عمر أكرم القادم من فرقة مباحث أول أكتوبر، والنقيب محمد عادل عمران القادم من إدارة تأمين أكتوبر.



ويأتى إنشاء قسم شرطة حدائق أكتوبر ضمن خطة لإنشاء عدد من أقسم الشرطة تابعة لمديرية أمن الجيزة، منها إنشاء أقسام شرطة رابع أكتوبر، وحدائق الأهرام، وحدائق أكتوبر ثان.



تستعد مديرية أمن الجيزة، لافتتاح قسم شرطة حدائق أكتوبر المنشأ حديثا، حيث من المنتظر أن يتم افتتاح مقر القسم يوم 19 فبراير الجارى، بحضور عدد من القيادات الأمنية.



ومن جانب أخر، تفتتح وزارة الداخلية اليوم السبت مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م، واستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية.



وتقرر الداخلية نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة) إلى ( مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة .. والمقرر افتتاحه وبدء العمل به اعتباراً من السبت القادم الموافق 15 فبراير الجارى، بدلاً من مواقعهم الحالية.



وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م والجمعة راحة أسبوعية.



وتيسيراً على المواطنين فقد تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.. ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباكا بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.. ويضم المجمع أيضاً شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية وكذا كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع.. والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.