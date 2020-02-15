اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم السبت، على رأسها: في دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ عام 2016، حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو له خلال 11 عاماً في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالي.





الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاماً





التموين تبدأ إنتاج السكر المحلى من البنجر وتوقعات باستلام 2 مليون طن من المزارعين





الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لاستهداف 16.5 مليون غدا





فيديو.. السجن 30 سنة لشقيق بطرس غالى بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا





ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام





أستاذ جامعى بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد.. فيديو





أول صور مجهرية لكورونا ينشرها المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية.. فيديو وصور





شاكوش يرد على حمو بيكا: ربنا اللى عملنى مش انت واحنا اللى اخترعنا الترند





أبو قير للأسمدة يواصل مفاجآته ويطيح بحرس الحدود خارج كأس مصر





الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات غدا وأمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للعاصمة