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إعدام سائق قتل شقيقين فى قنا "بسبب خلاف على سعر البانجو"

السبت، 15 فبراير 2020 12:27 م
إعدام سائق قتل شقيقين فى قنا "بسبب خلاف على سعر البانجو" جنايات قنا - أرشيفية
قنا - فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد، بالإعدام شنقًا لسائق، بتهمة قتل شقيقين في قفط، جنوبي قنا.

تعود أحداث القضية إلى فبراير لعام 2017 عندما تغيب كل من فريج عودة سليم سليم، وشقيقه إبراهيم، مقيمين بحي العرب، الدهار، بمحافظة الغردقة، وقبل اختفائهما بلغا والدهما أنهم مسافران إلى مركز قفط بقنا، لشراء الأغنام وانقطعت أخبارهما بعد ذلك، فقام والدهما بابلاغ مركز الشرطة في الغردقة، وحرر بلاغًا آخر بمركز شرطة قفط.

وكشفت التحريات أن المجني عليهما سافرا لمقابلة كل من، جابر.م.ج.م، 23 عامًا، سائق معدات ثقيلة، والدسوقي.ش.د، 24 عامًا، سائق بلدوزر، مقيمين بقرية القلعة بقفط، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

واعترف المتهمان أن المجني عليهما جاءا إليهما لتسليمهما كمية كبيرة من النبات المخدر"البانجو" ولكن اختلفوا على المبلغ المالي المقرر تسليمه مقابل البانجو، فنشبت اشتباكات بينهم أسفرت عن مقتل الشقيقين باستخدام بندقية آلية، وقاموا برميهم في الجبال.

وقررت النيابة حبسهما ومن ثم محاكمة المتهم الأول بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي في ارتكابه للواقعة، تم إحالة القضية برقم 3333 لعام 2017، والمقيدة برقم 2022 لعام 2017 كلي قنا.

فى سياق آخر عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، اليوم الثلاثاء المتهم بالإنجاب من شقيقته الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا، بإحالة أوراقه إلى المفتي.

تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2017، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم أحمد.ع.ع، 19 عامًا، طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري، تهمة مواقعة المجني عليها شقيقته دينا.ع.ع، 13 عامًا، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج عنوة حال كونه من المتولين تربيتها ، وأنجب منها طفلًا.

وكشفت التحريات ان الطفلة ذهبت إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتبين أنها حامل في 36 أسبوع وغير متزوجة ولابد من عمل عملية قيصرية لها، وبسؤال شقيقها الأكبر أوضح أن شقيقهما الأصغر هو الذي فعل ذلك.

وأوضحت التحريات أن المتهم والمجني عليها يعيشان في منزل واحد، وقام المتهم بمعاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة في تحقيقات النيابة قائلًا " أنا اللي عملت كده وندمان على اللي عملته كانت ساعة شيطان"، لافتًا أنه ارتكب جريمته أول مرة بالقوة والغصب ، ثم عاود ذلك أكثر من مرة برضاها".

وتابع المتهم في اعترافاته أنه كان يعاشر شقيقته الصغرى في غياب أسرته أكثر من مرة، ولم يعلم بعدها أنها حامل، معترفًا بأنه هو والد الطفل، مُبديًا ندمه على مافعل.

واعترفت المجني عليها، أمام النيابة العامة، أنها كانت مع شقيقها بمفردهما في المنزل، وقام بجذبها ومعاشرتها عنوة، لافتة أنه قام بذلك مرتين فقط، في نفس اليوم، وأنها حملت منه وأنجبت منه طفلًا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 6979 لسنة 2018 جنايات، والمقيدة برقم 1734 لسنة 2018 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى المفتي للحصول على الإذن الشرعي في اعدامه وحددت جلسة مارس المقبل للنطق بالحكم.


مشاجرة

اخبار الحوادث

مركز قوص

محافظة قنا

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