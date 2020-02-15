إصابة طفل سقط فى ترعة الشرقاوية عقب خروجه من المدرسة بشبرا.. صور

القليوبية - نيفين طه

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة كادت أن تنهى حياة طفل، حيث تعرض الطالب يوسف هاني بالصف الأول الإعدادى، بمدرسة ابن رشد الإعدادية بشبرا الخيمة، لواقعة موت لولا عناية الله، حيث عقب خروجه من المدرسة بصحبة زملائه، قامت إحدى السيارات بالتضييق عليهم أثناء سيرهم بجوار ترعة الشرقاوية المماثلة أمام المدرسة، وليتفادى الطفل السيارة وقع بالترعة، فسقط على أحد جانبيه على سيخ حديد أصاب عيناه ووجهه وفر قائد السيارة هاربا.

وتقول هند عبادة، والدة الطفل، لـ"اليوم السابع"،: "ابني كان هيموت لولا ستر الله، حيث أن مدرسة ابن رشد الإعدادية أمامها مباشرة ترعة الشرقاوية وهى بلاسور، مما يعرض حياة الأطفال للموت والخطر دون أي اهتمام من قبل المسؤولين".

وأضافت والدة الطفل، أن الأهالى أخبروها بما حدث لنجلها، حيث سقط بترعة الشرقاوية وأن العناية الإلهية انقذته من الغرق بفضل مساعدة الأهالي، إلا أنه سقط على سيخ حديد أصاب عيناه ووجهه وبعض الجروح في بطنه، مضيفه أن ابنها يمر بحالة صحية ونفسية سيئة جراء ما حدث له، بجانب أن قائد السيارة الذى تسبب في ذلك فر هاربا.

وتابعت أنها حررت محضر إثبات حالة بتلك الواقعة يحمل رقم 2921 إدارى مركز قليوب، ليتخذ فيه كافة الإجراءات القانونية اللازمة لأخذ حق نجلها الذى لا يعرف النوم من الألم الذى به.

كما طالبت والدة الطفل المسؤولين بضرورة عمل سور حول ترعة الشرقاوية حرصا على الأطفال والمارة من الموت.

وكان قد تلقي اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، ببلاغا من والدة الطفل يوسف هاني بالصف الأول الإعدادي بمدرسة ابن رشد الإعدادية بشبرا الخيمة، لتثبت حالة تعرض نجلها بسقوطه بترعة الشرقاوية عقب خروجه من المدرسة، وقيام سائق سيارة بالتضييق عليه خلال سيرة مما أدى لسقوطه بالترعة وأصابته بالعين والوجه والبطن .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2921 إدارى المركز وأحيل الطفل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي علية وتولت النيابة التحقيق.