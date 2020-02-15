إحالة أوراق مزارع ونجله للمفتى لاتهامهما بقتل شخص فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت إحالة أوراق المتهم "ممدوح.أ.ع"، 52 سنة مزارع ، ونجله يحى 26 سنة عامل الى فضيلة المفتي وتحديد جلسة الأول من شهر مايو للنطق للحكم لاتهامهما بقتل المجنى عليه " محمود.أ.ع" بأن أطلقا عليه النار من أسلحة آلية بدائرة مركز سوهاج، صدر القرار برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين احمد عبد التواب وروميل شحاتة بأمانة سر خالد سلامة .

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بقرية الحمادية بدائرة مركز سوهاج عندما تلى رئيس مباحث المركز بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث الى مكان الحادث وكشفت التحريات أن المتهم الأول ونجله وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الأب والمجنى عليه فقررا التخلص منه وفى إحدى المرات ترصدا للمجنى عليه وبحوزتهما أسلحة الية وقاما بإطلاق النار عليه حتى لقى مصرعه فى الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت قراراها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "مدكور.م.م" 31 سنة عامل بالحبس عامين لاتهامه بقتل شقيقه مبروك فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز أخميم .

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين صلاح الشربينى، وهيثم حماد، بأمانة سر رمضان حسن.

تعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن شقيقه المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على نقود فوقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بدفع شقيقه على زجاج مكسور مما أدى الى إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إلية النيابة تهمة ضرب أفضى الى موت وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.