 
وقدم رئيس الوزراء السابق جوزيف جيمرانغار دادانجي استقالته من منصبه قبل أقل من عام، في الوقت الذي كان نواب من حزبه حركة الخلاص الوطني صاحبة الأغلبية، يخططون لبحث سحب الثقة من حكومته.