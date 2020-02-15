إبريل المقبل.. الانتهاء من محطة معالجة الصرف لمركزى البدارى وساحل سليم

أسيوط – ضحا صالح

تعتبر محطة معالجة الصرف الصحي لمركز البدارى وساحل سليم واحدة من المشروعات الهامة والكبيرة، والتى تأتى ضمن اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد، ووضعها على قوائم خطط التنمية المستقبلية، حيث تتكون من 3 محطات رفع صرف صحى منهم محطتين رفع بالبداري، ومحطة رفع أخرى بساحل سليم، وشبكات انحدار بطول 26 كم بمدينة البداري و16 كم بمدينة ساحل سليم، وخطوط طرد بطول 23 كم، حيث تم دخول الخدمة لشرق البداري وجاري دخول الجزء الأخر، وكذلك مدينة ساحل سليم عقب الانتهاء من خط السيب النهائي .

ويقول عصام محمود "موظف "، أحد مواطنى مركز ساحل سليم، بإن المركز فى حاجة ماسة إلى دخوله الخدمة ضمن المحطة الموجودة بمركز البدارى نظرا لقرب المركزين من بعضهما البعض، كما أن الصرف الصحى حتى الآن لم يصل لمركز ساحل سليم مما جعل الأهالى والسكان يعانون من مشكلات الصرف والآبار المنزلية التى تسببت فى تعرض المنازل للخطر، فضلا عن ارتفاع كلفة سحب المياه من قبل الجمعيات، وأصحاب السيارات التى تعمل فى هذا المجال، ولكن عندما تعمل هذه المحطة ستحل عدد كبير من المشاكل أسوة ببعض المراكز التى يعمل فيها الصرف الصحى .

وأضاف صلاح الجزيرى، فلاح من مركز البدارى، أن هذه المحطة سمعنا أن المياه الناتجة عنها ستكون صالحة للزراعة، وبذلك فسوف يكون هناك استفادة كبيرة منها وخاصة مع احتياج الترع، والمصارف، ونهايات الترع لكميات كبيرة من المياه لرى الأراضى الزراعة، وخاصة التى تقع فى القرى البعيدة بنهايات الترع وتتعرض سنويا لتأخر المياه، وضعفها فى مواسم الري فى الزراعات الصيفية والشتوية وبعد معالجة المياه الناتجة عن الصرف الصحى سيتم ضخها فى الترع والمصارف ستنكون مياه صالحة للزراعة .

من جهته، قال محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البدارى، إن المحطة بدأ العمل فيها منذ أواخر عام 2009 ونظرا للظروف التى مرت بها البلاد تأخر العمل بها وبدأت تدخل الخدمة وتعمل جزئيا عام 2013، وكانت هذه المرحلة الأولى تخدم قرى شرق مركز البدارى، وبعد ذلك بدأ العمل بالمرحلة الثانية لخدمة قرى غرب مركز البدارى، ومركز ساحل سليم، وتم تطويرها بحيث يتم معالجة مياه الصرف الناتج عنها معالجة ثنائية، وتم تنفيذ خط سير لمسافة كيلو و650 متر، والانتهاء منه والتجارب الخاصة به، بحيث تخرج المياه المعالجة ثنائيا إلى المصارف العمومية وستكون المرحلة الثانية جاهزة للعمل فى احتفالات العيد القومى أبريل القادم .

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بالحبايشة بطاقة 33 ألف متر مكعب، والتي تخدم مدينة البداري ومدينة ساحل سليم وبعض قرى المركزين، وذلك ضمن جولاته المستمرة للمتابعة الدورية لكافة القطاعات والتأكد من مدى تقديم الخدمات للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم، جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري.



































