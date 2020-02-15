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أنباء عن انفجار فى القاعدة الجوية الخامسة جنوب إقليم الأحواز بإيران

السبت، 15 فبراير 2020 04:24 م
أنباء عن انفجار فى القاعدة الجوية الخامسة جنوب إقليم الأحواز بإيران انفجار صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أنباء عن انفجار فى القاعدة الجوية الخامسة جنوب إقليم الأحواز بإيران

وقال قائد الحرس الثورى الإيرانى، فى كلمة نقلها التلفزيون الرسمى أول أمس، أن إيران ستضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ، وقال الميجر جنرال حسين سلامى "إذا ارتكبتم أقل خطأ، فسنضربكما".

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثورى الإيرانى، قوله اليوم الخميس أن قتل القائد العسكرى البارز قاسم سليمانى سيؤدى إلى تحرير القدس.

وقتل سليمانى فى ضربة عسكرية أمريكية بطائرة مسيرة فى بغداد فى الثالث من يناير مع القيادى فى الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس.

وقال رمضان شريف "الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليمانى وأبو مهدى المهندس على أيدى أمريكيين سيؤدى لتحرير القدس بإذن الله".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال أن الشعب يؤيد بشدة التحرك الأمريكى لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني. وتابع ترامب: "من المهم للغاية بالنسبة لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار منع الحرب مع إيران".

وأضاف: "نقوم بعمل جيد ضد إيران وليس الوقت مناسبا لأى تراخ"، مردفًا: "لدينا مع السعودية مصلحة واحدة فى خفض التصعيد فى اليمن".

 وكان موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، قال أن القيادى فى الحرس الثورى الإيرانى، حسن عباسى، كشف أن طهران حصلت على 3 مليارات دولار من قطر كتعويض عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليمانى، الذى قتل خلال عملية أمريكية تمت فى الثالث من يناير الحالى فى العراق.


ايران

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