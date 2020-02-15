أخبار مصر اليوم.. انخفاض الحرارة 4 درجات غدا وأمطار غزيرة بأغلب الأنحاء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقسًا مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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انخفاض الحرارة 4 درجات غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقسًا مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة إلى غزيرة، والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السيسى يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية اجتمع اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

السجن 30 سنة لشقيق بطرس غالي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة شقيق بطرس غالى وآخرين بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه فى قضيتى تهريب آثار إلى أوروبا، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عاما فى كل قضية على حدة.

الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا

تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، تبدأ غدا الأحد.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت جنيهين

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم السبت 15 فبراير بقيمة جنيهين لليوم الثانى على التوالى، مسجلة 690 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ لسعر أوقية الذهب عالميا إلى 1583 دولار حتى الآن.

العثور على أكثر من 6000 جثة فى مقابر ببوروندى

عثرت لجنة الحقيقة والمصالحة فى بوروندى، على ما يزيد على 6000 جثة فى ست مقابر جماعية بإقليم كاروزى، فى أكبر اكتشاف منذ أن بدأت الحكومة حملة للبحث عن جثث الضحايا بأنحاء البلاد فى يناير. وقال رئيس اللجنة بيير كيلفير إنديكارى للصحفيين أمس الجمعة، إنها عثرت على رفات 6032 ضحية وآلاف الطلقات النارية. وأضاف أنها استخدمت ملابس ونظارات ومتعلقات أخرى فى تحديد هوية بعض الضحايا.

رمضان صبحى يشارك فى مران الأهلى الجماعى

شارك رمضان صبحى لاعب النادى الأهلي فى مران فريقه الجماعى المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من إصابة الخلفية التى ضربته مرتين خلال الفترة الماضية،و ويحاول الجهاز الفنى تجهيز الجناح الدولى لمباراة السوبر المصرى أمام الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل فى الإمارات.

أستاذ جامعى بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب

فى محاولة للترويح على الطلاب، وتقليل قلقهم من أساتذة الجامعات والتعليم الجامعى، خلع الدكتور هشام سلام مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، ملابسه الرسمية أمام الطلاب الجدد، وظهر بشكل "كاجوال". ونشر الدكتور هشام سلام فيديو لهذه الواقعة عبر حسابه على "تويتر" معلقا عليه: "فى أحد الأيام، تم دعوتى لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعى الأول"، متابعا: "كنت أحاول أن أوضح لهم أن أساتذة الجامعة لا يعضون".

أول صور مجهرية لكورونا

نشر "المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية" لأول مرة مجموعة صور مفصلة ومتكاملة لفيروس كورونا المستجد، والذى يعتبر أخطر وباء على البشر فى العالم فى هذه الأيام، حيث أصاب عشرات آلاف الأشخاص فى الصين وخارجها، كما أدى لمقتل المئات. وفق " العربية نت

شاكوش يرد على حمو بيكا: ربنا اللى عملنى مش أنت

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أن الله هو من أذن بنجاحه وليس مطرب المهرجانات حمو بيكا، الذى خرج فى تصريحات سابقة قائلا: أنا اللى عملت حسن شاكوش.

محمد رمضان يستعرض هدية زوجته بعيد الحب

استعرض الفنان محمد رمضان، الهدية التى استقبلها اليوم بمناسبة عيد الحب، من زوجته، ونشر مقطع فيديو له من داخل مكتبه وبجواره الهدية، عبر الاستورى الشخصى له بحسابه على انستجرام، وقال رمضان فى الفيديو "أحلى هدية جاتلى انهاردة فى المكتب، من حبيبتى ومراتى، وكل حاجة فى حياتى".

خناقة بالسكاكين داخل مترو نيويورك

شهدت مدينة بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية مشاجرة بالسكاكين داخل عربة مترو الأنفاق، يوم الخميس، حيث أظهر مقطع فيديو انتشر بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، مشاجرة بين اثنين بالسكاكين داخل عربة قطار، ما دفع عمدة نيويورك للدفع بـ500 شرطى إضافى للتأمين.

اتحاد الكرة: مباراة الأهلى وصن داونز 29 فبراير

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن اجتماعاً أمنياً عقد أمس الأول الثلاثاء بحضور مندوب من النادى الاهلي وتم خلاله إخطار النادى الأحمر بإقامة مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية بدورى ابطال افريقيا على ستاد السلام يوم 29 فبراير الجارى.

توقعات بانخفاض سعر الأرز 25 قرشا للكيلو

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الأرز المتاح فى مصر يكفى حاجة الاستهلاك المحلى حتى نهاية عام 2021 المقبل، موضحا أن حجم المزروع بالإضافة إلى المخزون الحالى من الأرز يكفى حاجة الأسواق، ولن نحتاج إلى الاستيراد من الخارج.

الرى: إزالة 137 ألف و999 مخالفة على الترع

كشف المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بتنفيذ عدد من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 5 فبراير - 12 فبراير وأسفرت عن تنفيذ 466 إزالة شملت 47 بمحافظة الغربية و14 بمحافظة القليوبية و48 بمحافظة المنوفية و11 بمحافظة الإسماعيلية و51 بمحافظة الإسكندرية و36 بمحافظة الدقهلية و6 بمحافظة كفر الشيخ و4 بمحافظة البحيرة و75 بمحافظة الجيزة و3 بمحافظة القاهرة و37 بمحافظة بنى سويف و18 بمحافظة أسيوط و18 بمحافظة سوهاج و90 بمحافظة المنيا و59 بمحافظة الشرقية ليكون إجمالى الازالات بقطاع الرى 137 ألف و999 إزالة.

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا

توفى سائح صينى فى فرنسا بفيروس كورونا فى أول تسجيل لحالة وفاة فى القارة الأوروبية، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين بدأت فى إجراء تجارب على فيروس كورونا، وأن النتائج خلال 3 أسابيع، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت دولة اليابان، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية الراسية قبالة سواحلها، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام.

وكانت السفارة الأمريكية فى اليابان، قد اعلنت إنها ستجلى غدا الأحد، رعاياها الموجودين على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية قبالة ميناء "يوكوهاما" اليابانى والتى تخضع لحجر صحى بسبب فيروس كورونا المستجد، وقالت السفارة الأمريكية لرعاياها على متن السفينة، عبر البريد الإلكترونى حسبما ذكرت شبكة (سى أن إن) الأمريكية، اليوم السبت، أن عملية الإجلاء الطواعية ستحدث مساء الأحد (بالتوقيت المحلى لليابان).

إمام مسجد يغتصب طفلا بعد جلسة تحفيظ قرآن

قررت نيابة الغردقة الجزئية، انتداب الطب الشرعى للتحقيق فى واقعة اتهام إمام مسجد بمدينة الغردقة، باغتصاب طفل بمدينة الغردقة داخل غرفة إقامته بالمسجد، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.