أخبار المحافظات اليوم.. إمام مسجد يغتصب طفلاً بعد جلسة تحفيظ قرآن

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

إمام مسجد يغتصب طفلا بعد جلسة تحفيظ قرآن بالغردقة

قررت نيابة الغردقة الجزئية، انتداب الطب الشرعى للتحقيق فى واقعة اتهام إمام مسجد بمدينة الغردقة، باغتصاب طفل بمدينة الغردقة داخل غرفة إقامته بالمسجد، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تقدم أهالى طفل بالمرحلة الإعدادية، بتحرير محضر بقسم شرطة ثان الغردقة، يحمل رقم 2046 يفيدون فيه قيام المدعو ح. م في بداية العقد الرابع من العمر، باغتصاب نجلهم بعد درس تحفيظ قرأن بالمسجد، وذلك داخل الغرفة المخصصة له بالمسجد.

واتهم أهالى الطفل فى المحضر إمام المسجد، بممارسة "الشذوذ الجنسى" مع نجلهم، حيث تبين أن الطفل أبلغ أصدقائه ووالده بواقعة ممارسة إمام المسجد الشذوذ الجنسى معه، داخل غرفته، عقب الانتهاء من درس تحفيظ القرآن بالمسجد.

وكشف مصدر أمنى، أن الواقعة حدثت بأحد مساجد منطقة مجاهد بمدينة الغردقة، حيث قام الطفل بقص ما حدث لأصدقائه وأهله، الذين قاموا على الفور بالتوجه لقسم شرطة ثان الغردقة لتحرير محضر بالواقعة. وأكد مصدر بمديرية أوقاف البحر الأحمر، أن مدير المديرية، أصدر قرارا بوقف الإمام عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات، والتهم الموجهة إليه.

جامعة المنصورة: فيديو خلع أستاذ جامعى ملابسه أمام الطلاب منذ عامين

كشفت جامعة المنصورة عن بعض المعلومات التى تخص ظهور فيديو لأستاذ جامعي يقوم بخلع ملابسه أمام عدد من الطلاب .وأكدت الجامعة فى بيان لها ، أنها تابعت جامعة المنصورة باهتمام ما تم تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان " أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد ".

وبسؤال عضو هيئة التدريس تبين أن الفيديو لا يمت للجامعة بصلة وتم تصويره خارج الجامعة منذ أكثر من عامين بأحد القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم "علوم الكنز المفقود" قبل التحاقهم بالجامعة واستضافة ومشاركة عدد من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية لإظهار الجوانب المضيئة وتحفيزهم للالتحاق بكلية العلوم.

ونشر الدكتور هشام سلام فيديو لهذه الواقعة عبر حسابه على "تويتر" معلقا عليه: "في أحد الأيام، تم دعوتى لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعى الأول"، متابعا: "كنت أحاول أن أوضح لهم أن أساتذة الجامعة لا يعضون".

وزير النقل يعنف منفذى بديل الخزان بأسوان لإنهاء الأعمال فى أوقاتها المحددة

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى ستقوم بتنفيذ مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى بداية من كمين غرب أسوان، وحتى ربطه بالازدواج الحالى أمام مشروع الطاقة الشمسية وذلك بإجمالى 51 كم ذهاباَ وإياباَ كمرحلة أولى ثم استكمال الازدواج حتى محافظة الأقصر، وبالتوازى مع رفع كفاءة وصيانة الطريق بمسافة 42 كم فى اتجاه أسوان / القاهرة من ضمن الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون.

جاء ذلك على هامش تفقد وزير النقل ومحافظ أسوان لمشروعات المحاور والكبارى الجارى تنفيذها وهى محور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم والذى تصل تكلفته إلى 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 4، 5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من ( 4 ) كبارى رئيسية منهم كوبرى على النيل والثانى على مفيض السد العالى والثالث على الطريق الزراعى الغربى والرابع على الطريق الزراعى الشرقى، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية من برابخ ومواسير وأنفاق.

وفى سياق متصل، عنف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى، بسبب بط تنفيذ أعمال الكبارى بالمرحلة الأولى للكوبرى الشرقى بوضع الخوازيق بمشروع محور بديل خزان أسوان والذى يقام بهدف الحفاظ على جسم خزان أسوان، وخدمة الحركة السياحية من وإلى مطار أسوان، وكذلك خدمة النقل المؤدية إلى الطريق الصحراوى الغربى بمدينة أسوان.

محافظ الشرقية ووزير التموين يكرمان أسر شهداء الجيش والشرطة بأبو كبير

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، احتفالية يوم الوفاء لتكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة، والتى أقامها مركز شباب أبو كبير، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، واللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد رضا الحسيني، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من نواب البرلمان، ووائل الألفي وكيل وزارة الشباب، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وذلك بمنحهم دروعا تذكارية تقديراً وتكريماً لما قدمه الشهداء من تضحيات غالية ودماء طاهرة روت أرض مصر، واستطاعت أن تحفظ للوطن عزته وكرامته.

تطوير 7 مناطق بتكلفة 811 مليون جنيه بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، بدء أعمال تنفيذ الخطة المعتمدة لتطوير 7 مناطق عشوائية، والتى تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان المحافظة وتقدم لها حياه كريمة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياه كريمة للمواطنين.

وتبلغ التكلفة التقديرية للأعمال التطويرية نحو 811 مليون جنيه، بعد زيادتها من 500 مليون جنيه إلى 811 مليون جنيه، وذلك بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتنفيذا للبروتوكول الذى تم توقيعه ديسمبر الماضي، بين محافظة الإسكندرية وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

و تشمل خطة التطوير، 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة، وهى عزبة محسن والدخيلة والعصافرة قبلى والحضرة ونادى الصيد وسيدى بشر ودنا والمحروسة، والواقعة فى نطاق 5 أحياء بالإسكندرية، وهى حى المنتزه أول، وحى المنتزه ثان، وحى العجمي، وحى وسط، وحى شرق، وذلك طبقاً لأولويات محافظة الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير اليابان لدى مصر لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، نوكي ماساكي سفير اليابان لدي جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ علي حفاوة الاستقبال، معرباً عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات بين الجانبين. وأضاف أن الإسكندرية من أهم المحافظات ولها طابع خاص. وأكد السفير اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر واليابان في كافة المجالات. وأشار إلى أنه هناك عدة مشروعات اجتماعية تدعم المجتمع المدني ومنها مركز لدعم التكنولوجيا الصناعية في منطقة غيط العنب بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال وذلك لتعزيز الكوادر المهنية. ورحب بزيادة التعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية علي كافة الأصعدة.

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع تطوير حى غرب 1 بتكلفة 23.3 مليون جنيه

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم وضع حجر أساس مشروع " تطوير حى غرب مدينة أسيوط 1 " وذلك بميدان المجاهدين بحى غرب والذى تبلغ تكلفته الاجمالية قدرها 23.3 مليون جنيه مقدمة منحة من جهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبى ضمن اتفاقية البرنامج المتكامل للتنمية المجتمعية المستدامة والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الاوروبى.

حضر وضع حجر الأساس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وايهاب عبد الحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط والنائب محمد حمدى الدسوقى واللواء تادرس قلدس عضوا مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى المنطقة.