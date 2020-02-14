وزير الشباب يزور بنى سويف غدا لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الخدمية

ومن المقرر أن يرافق الوزير والمحافظ أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، ووكيلي المديرية لقطاعي الشباب والرياضة مصطفى إبراهيم، وإبراهيم دهشان.

وفى ذات الصدد، افتتح محافظ بني سويف بطولة الصعيد للسباحة، والتى تنظمها منطقة الصعيد بالاتحاد المصرى للسباحة بالتعاون مع المحافظة، ويشارك فيها 412 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 محافظة، وذلك بحضور أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والمهندس أدهم أحمد دهب رئيس مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة، ومصطفى إبراهيم وكيل المديرية لقطاع الرياضة.

وأكد المحافظ خلال افتتاح البطولة أهمية أن تستضيف بنى سويف مثل هذه المسابقات والفعاليات الرياضية الجماهيرية، معربا عن سعادته باختيار الاتحاد المصرى للمحافظة لإستضافة فعاليات البطولة للعام الثانى على التوالى، الأمر الذى يدعو للتقدير والشكر ويتماشى مع حرص المحافظة المتواصل على أن تكون مقصداً لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية، منوها عن أهمية تقديم كافة التيسيرات التنظيمية والإدارية اللازمة لانجاح البطولة، ومتمنيا للفرق المشاركة و الأجهزة الفنية والإدارية التوفيق فى أدائهم.

وأوضح أحمد سرور، أن البطولة يشارك فيها 11 محافظة بـ16 فريقا بإجمالى 412 لاعبا ولاعبة بزيادة أكثر من 200 لاعب عن البطولة السابقة التى استضافتها المحافظة العام الماضى 2019، موضحا أن البطولة الحالية تقام منافساتها بمجمع حمامات السباحة الأوليمبى باستاد بنى سويف الرياضى فى الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري، على فترتين: الفترة الأولى تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1ظهرا، فيما تبدأ الفترة الثانية من 4 إلى7 مساء.