أ ش أ

أعلن وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالينبرج ، الخميس، انتهاء الهجوم الإلكترونى على موقع وبيانات وزارة الخارجية، والذى كان مستمرا على مدار الأسابيع الماضية.

وقال وزير الخارجية - فى تصريحات - إنه "بعد عمل مكثف وتعاون ممتاز بين جميع الإدارات المعنية أستطعنا فى نهاية الأسبوع الماضي تنظيف أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وإنهاء الهجوم الإلكتروني على وزارة الخارجية".

وشدد الوزير على أن أكبر قدر ممكن من أمن البيانات في وزارة الخارجية مكفول ولم يتم العثور على أي ضرر في أجهزة تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا استمرار التحقيق حول هذا الهجوم، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف وزارة الخارجية بهدف الحصول على معلومات ما ولا يمكن حتى الآن القول قطعيا من يقف وراء هذا الهجوم.

كانت وزارة الخارجية النمساوية قد أعلنت، فى شهر يناير الماضى، تعرض أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارتها "لهجوم سيبرانى خطير"، وقالت الوزارة - فى بيان "إنه نظرا إلى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد أن يكون الأمر متعلقا بهجوم موجه من قبل دولة"، وأوضح البيان أن الوزارة قامت برصد هذا الهجوم سريعا واتخذت تدابيرها فورا، وأنشأت لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لمجابهة هذا الهجوم.