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نيويورك تايمز: ترامب يعين موالين له فى مناصب رئيسية بالبيت الأبيض

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:30 ص
نيويورك تايمز: ترامب يعين موالين له فى مناصب رئيسية بالبيت الأبيض
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قام بعدد من التغييرات بين الموظفين بالبيت الأبيض لضمان أن يكون محاطا بكادر من الموالين له فى الجناح الغربى، حتى مع هجومه على عدد متنامى بشكل غير مسبوق من الأعداء المتصورين له، ومن بينهم رئيس موظفيه السابق وأحد شهود العزل ومحلف اتهمه بالانحياز وأحد منافسيه الديمقراطيين.

وأعلن البيت الأبيض عن عودة هوب هيكس، مديرة الاتصالات السابقة للرئيس وأحد مستشاريه المقربين، وعززت هذه الخطوة من وضع جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، وتشير إلى تراجع نفوذ القائم بأعمال رئيس موظفى البيت الأبيض مايك مولفانى.

وستعمل هيكس كمستشارة للرئيس، وتقدم تقاريرها لكوشنر، بحسب ما ذكرت الصحيفة. وجاءت عودتها إلى جانب الرئيس بعد تبرئته فى محاكمة العزل لتشير إلى سعى ترامب لإعادة تجميع أفضل ما يمكنه من الفريق الصغير المتفانى له بشدة من الأصدقاء وأفراد العائلة الذين ساعدوه فى تحقيق انتصاره غير المتوقع فى انتخابات عام 2016.

أما جون ماكنتى، المساعد الشخصى الذى عمل مع ترامب مرشحا وفى البيت الأبيض، فقد تم ترقيته للإشراف على مكتب شئون الموظفين الرئاسيين، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على هذه الخطوة. وكان ماكنتى قد أجبر على ترك وظيفته فى عام 2018 بسبب ديون القمار التى هددت تصريحه الأمنى، لكنه عاد لمنصبه القديم كمساعد شخصى لترامب.

وجاءت التغييرات داخل الجناح الغربى للبيت الأبيض قبل ساعات من إصدار ويليام بار، وزير العدل توبيخ كبير للرئيس ترامب وقال إن هجماته على وزارة العدل بشأن قضية روجر ستون جعلت من المستحيل بالنسبة له قيامه بوظيفته، وأكد أنه لن يتم تخويفه أو التأثير عليه من قبل أى شخص.

 


دونالد ترامب

البيت الابيض

وزير العدل الامريكى

الجناح الغربى

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