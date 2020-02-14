سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 11:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة بنها تأمر بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شاب تناول قرصًا سامًا

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:36 م
نيابة بنها تأمر بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شاب تناول قرصًا سامًا جثة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المستشار موسى عبدالبارى رئيس نيابة مركز بنها، بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شاب تناول قرصا ساما يستخدم فى حفظ الغلال، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال الشهود .

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتلقيه بلاغًا بتناول شاب من قرية دملو التابعة لدائرة المركز يبلغ من العمر 25 عاما، قرصًا سامًا يستخدم فى حفظ الغلال ليتخلص من حياته مما أدى إلى وفاته، وذلك لمرور ه بحالة نفسية تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحجز موظف والمتهم بقتل نجلته لحين ورود التحريات، وكانت قد أمرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة طالبة على يد والدها وكما صرحت بدفنها، وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا بوفاة "ا.م" 15 عاما، بالصف الثالث الثانوى إثر تعرضها لنزيف بالمخ، بعد قيام والدها موظف بشركة بمعاتقبتها على تغيبها المستمر من الدروس والمدرسة، فقام على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب فارتطمت رأسها بالحائط مما أدى لإصابتها بنزيف بالمخ أدى لوفاتها.

وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه للواقعة، وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

من جانب آخر جدد قاضى المعارضات بمحكمة العبور حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل والده وكتم أنفاسه أثناء نومه، معللا ذلك لسوء معاملته له ورفضه الإنفاق عليه.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد يوسف الشامى رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بتلقيه بلاغا من "ج ك ا " 22 سنة، طالبة ومقيمة - دائرة القسم، أفادت باكتشافها وفاة والدها " ك ا " البالغ من العمر 78 سنه بالمعاش، ومقيم ذات العنوان داخل مسكنه، أثناء قيامها بإيقاظه من النوم، وتلاحظ لها وجود آثار خنق وسحجات حول الرقبة، وقررت قيام شقيقها المدعو "ز ك ا" 20 سنة، حاصل على ثانوية عامة، بدون عمل، ومقيم ذات العنوان بارتكاب الواقعة.


بنها

اخبار مصر

القليوبية

انتحار

امن القليوبية

اخبار

اخبار الحوادث

الانتحار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: عزل ذاتى للمتعاملين مع الأجنبى الحامل لفيروس كورونا فى منطقة السكن

الصحة: عزل ذاتى للمتعاملين مع الأجنبى الحامل لفيروس كورونا فى منطقة السكن

الصحة: جميع المتعاملين مع الأجنبى حامل كورونا يخضعون لإجراءات وقائية مشددة

الصحة: جميع المتعاملين مع الأجنبى حامل كورونا يخضعون لإجراءات وقائية مشددة

صور.. هدية الأهلي لجماهيره في عيد الحب.. إسقاط المصري بثلاثية والفوز الخامس عشر

صور.. هدية الأهلي لجماهيره في عيد الحب.. إسقاط المصري بثلاثية والفوز الخامس عشر

فيديو .. مراسم تتويج الزمالك بلقب السوبر الافريقي

فيديو .. مراسم تتويج الزمالك بلقب السوبر الافريقي

بقبلات وورود.. ريا أبي راشد تحتفل مع زوجها وأبنتها بعيد الحب

بقبلات وورود.. ريا أبي راشد تحتفل مع زوجها وأبنتها بعيد الحب

وزارة الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

وزارة الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة