نيابة بنها تأمر بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شاب تناول قرصًا سامًا

القليوبية - نيفين طه

قرر المستشار موسى عبدالبارى رئيس نيابة مركز بنها، بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شاب تناول قرصا ساما يستخدم فى حفظ الغلال، لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال الشهود .



وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتلقيه بلاغًا بتناول شاب من قرية دملو التابعة لدائرة المركز يبلغ من العمر 25 عاما، قرصًا سامًا يستخدم فى حفظ الغلال ليتخلص من حياته مما أدى إلى وفاته، وذلك لمرور ه بحالة نفسية تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.



وكان قد قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحجز موظف والمتهم بقتل نجلته لحين ورود التحريات، وكانت قد أمرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة طالبة على يد والدها وكما صرحت بدفنها، وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا بوفاة "ا.م" 15 عاما، بالصف الثالث الثانوى إثر تعرضها لنزيف بالمخ، بعد قيام والدها موظف بشركة بمعاتقبتها على تغيبها المستمر من الدروس والمدرسة، فقام على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب فارتطمت رأسها بالحائط مما أدى لإصابتها بنزيف بالمخ أدى لوفاتها.



وبمواجهة الأب اعترف بارتكابه للواقعة، وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



من جانب آخر جدد قاضى المعارضات بمحكمة العبور حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل والده وكتم أنفاسه أثناء نومه، معللا ذلك لسوء معاملته له ورفضه الإنفاق عليه.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد يوسف الشامى رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بتلقيه بلاغا من "ج ك ا " 22 سنة، طالبة ومقيمة - دائرة القسم، أفادت باكتشافها وفاة والدها " ك ا " البالغ من العمر 78 سنه بالمعاش، ومقيم ذات العنوان داخل مسكنه، أثناء قيامها بإيقاظه من النوم، وتلاحظ لها وجود آثار خنق وسحجات حول الرقبة، وقررت قيام شقيقها المدعو "ز ك ا" 20 سنة، حاصل على ثانوية عامة، بدون عمل، ومقيم ذات العنوان بارتكاب الواقعة.