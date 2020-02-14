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موسكو: 230 مواطنًا روسيًا ينتظرون العودة من الصين قبل نهاية فبراير الجارى

الجمعة، 14 فبراير 2020 04:17 ص
موسكو: 230 مواطنًا روسيًا ينتظرون العودة من الصين قبل نهاية فبراير الجارى كورونا يجبر الدول على استعادة مواطنيهم من الصين
أ ش أ

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أعلنت وكالة النقل الجوى الفدرالية الروسية "روس أفياتسيا"، أن حوالى 230 مواطنًا روسيًا، ينتظرون العودة إلى موسكو من الصين قبل الـ29 من فبراير الجارى، وذلك جراء مخاوف انتشار فيروس كورونا.
وذكرت وكالة النقل الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الخميس - أن الركاب ينتظرون إعادة إصدار التذاكر لهم على رحلات بديلة أو استرداد الكلفة بالكامل، لافتة إلى أن 1404 ركاب روسيين، قاموا باستخدام هذه الطريقة للعودة من الصين أو استردوا ثمن تذاكرهم. 

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الاتحاد الأوروبى احتمال إغلاق الحدود مع الصين.

من جانبه، قال وزير الصحة الكرواتى، فيلى بيروش، إن إغلاق الحدود يعد إحدى الخيارات المطروحة أمام الاتحاد الأوروبى فى حالة تفاقم تفشّى فيروس كورونا المستجد.

وقال بيروش فى مؤتمر صحفى لوزراء الصحة فى الاتحاد الأوروبى عقد فى العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إن الموقف يحتاج إلى مراقبة على مدار الساعة يومياً.

وأضاف الوزير الكرواتي، الذى تعد بلاده أحد دول الاتحاد الأوروبي، أنه إذا ما تفاقم وباء كورونا "فإننا سنتخذ إجراءات أخرى، وإذا كان ذلك يعنى غلق الحدود، فإننا سوف نناقشه طبقاً للتشريعات الوطنية".

يشار إلى أن وزراء الصحة فى الاتحاد الأوروبى أكدوا خلال جلساتهم اليوم على ضرورة تنسيق الجهود لمنع تفشى فيروس كورونا (كوفيد 19) والتصدى لموجة انتشاره المحتملة على الأراضى الأوروبية.

 


روسيا

الصين

وكالة النقل الجوى الفدرالية الروسية

كورونا

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