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مقتل 5 مدنيين وإصابة 25 شخصا فى قصف على قرى ريف حلب

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:15 م
مقتل 5 مدنيين وإصابة 25 شخصا فى قصف على قرى ريف حلب سوريا- ارشيفيه
هند المغربي

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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 5 مدنيين وإصابة 25 شخصا فى قصف على قرى ريف حلب.

وفى ذات السياق جددت الطائرات الحربية قصفها على محافظة إدلب، حيث استهدفت عدة غارات مناطق في مدينة أريحا وحرش مصيبين ونحليا وحرش بسنقول بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، فيما تواصل الطائرات الروسية غاراتها المكثفة على مدينة الأتارب وأورم الكبرى وأبين ومناطق أخرى بريف حلب الغربي، وسط استمرار القصف الصاروخي المكثف على المناطق ذاتها، في تم إلقاء براميل متفجرة على كل من باشمرا والشيخ عقيل والطامورة بريف حلب الشمالي.

 

 

 


سوريا

حلب

ادلب

المرصد السوري

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