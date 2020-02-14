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مقتل متظاهر فى ساحة التحرير وسط بغداد بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:55 م
مقتل متظاهر فى ساحة التحرير وسط بغداد بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين مظاهرات العراق - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، مقتل متظاهر فى ساحة التحرير وسط بغداد بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.

 

وكانت الشرطة العراقية أعلنت صد هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى شرق محافظة صلاح الدين.

 

وقالت الشرطة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قوات شرطة الطاقة تصدت لهجوم نفذته عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى فى قاطع حقول علاس النفطى فى قضاء تكريت شرق محافظة صلاح الدين .

 

وأوضحت، أن الهجوم جاء من جهة قضاء تكريت من قبل عصابات داعش الإرهابى لاستهداف الحقول النفطية الموجودة فى جبال علاس.

 

وأضاف البيان، أن شرطة الطاقة من خلال مواردها صدت الهجوم دون أى خسائر مما أدى إلى انسحاب الإرهابيين.

 

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اخبار العراق

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