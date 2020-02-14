سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مشادات بعمومية المهن الطيية بعد طلب نقيب الأسنان زيادة المعاشات لألف جنيه

الجمعة، 14 فبراير 2020 06:43 م
مشادات بعمومية المهن الطيية بعد طلب نقيب الأسنان زيادة المعاشات لألف جنيه عمومية المهن الطبية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجمعية العمومية العادية، لاتحاد نقابات المهن الطبية، مشادات كلامية بين الدكتور ياسر الجندى، نقيب أطباء الأسنان، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، عضو مجلس الاتحاد، وذلك بعد تأكيد الجندى إمكانية زيادة المعاشات، إلى 1000 جنيه دون إقرار زيادة فى الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابات  الأربعة، " الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين".
 
 
ورد الدكتور إيهاب الطاهر، عليه قائلا: يا دكتور ياسر ما تدخلش الانتخابات فى أموال الاتحاد، وردا على ذلك قال ياسر: الأمر لا يتعلق بالانتخابات، فقد تقدمت بطلب بالزيادة إلى ألف جنيه للاتحاد منذ فترة، تتجاوز العام.
 
 
ثم أجرى الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، تصويتا على مطالبة الاتحاد بمخاطبة وزارة الصحة لطلب وضع خطة بعمل خطة سنوية واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية، ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع على ذلك.
 
 
وشهدت الجمعية العمومية مشادات خلال التصويت على زيادة المعاشات إلى ألف جنيه، وذلك بعد إجراء عدة تصويتات على 3 اختيارات للزيادة، مما حال دون اتخاذ قرار بالزيادة.
 
 
ثم أعلن الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، انتهاء فعاليات الجمعية العمومية، وظل يهتف المشاركين بالجمعية " باطل، باطل".
 
 

وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، قد انعقاد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، بعد اكتمال النصاب القانوني لها.

 

وشهدت بداية الجمعية العمومية مشادات كلامية، بعد اعتراض الدكتور محمد اللواتى، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، على عدم إدراج بند خاص برفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مستنكرا إهمال اتحاد المهن الطبية لمثل هذا الأمر، رغم عضوية نقابة الصيادلة للاتحاد.

 


اتحاد المهن الطبية

المهن الطبية

معاش الاطباء

معاش المهن الطبية

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة