مسعفان يتناوبان لرعاية طفلين أصيب والديهما بفيروس كورونا فى ووهان.. فيديو

كتب محمد شعلان

موقف إنسانى من الطراز الرفيع فعله مسعفين تجاه أطفال أسرة أصيب الأب والأم فيها بفيروس كورونا القاتل في مدينة ووهان وتم وضعهما بالحجر الصحي، حيث أظهرت لقطات فيديو متداولة على وسائل اعلام محلية ونقلتها صحيفة الشعب الصينية قيام اثنان من المسعفين بالتناوب لرعاية أطفال الاسرة المصابة، لحين شفاء الوالدين من الفيروس القاتل.

وأدى المسعفين كافة الأدوار الأسرية من إطعام الأطفال وتغيير ملابسهم وجميع متطلباتهم من لحظة الاستيقاظ وحتى الخلود إلى النوم.

وكثفت الصين جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد. وفيما يلي أحدث مستجدات الوضع:



مسعف يحمل طفل



ويطعم الاطفال

استخدمت مقاطعة هوبي بوسط الصين طريقة جديدة وسجلت 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، من بينها 13332 حالة تم تشخيصها سريريا، و242 حالة وفاة بما فيها 135 حالة سريرية، يوم الأربعاء.

وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، وصل إجمالي الحالات المؤكدة فى هوبي الى 48206 حالات حتى يوم الأربعاء.

وسجلت مدينة ووهان حاضرة المقاطعة 13436 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و216 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء.

سيتولى إجمالي 2600 موظف طبى اضافى من القوات المسلحة مهمة علاج المرضى فى 2 من المستشفيات في ووهان، مركز تفشى فيروس كورونا الجديد.

أصدر فريق عمل مشترك تابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) منشورا بشأن تنظيم استخدام أنظمة التكييف والتهوية في المكاتب والأماكن العامة وسط جهود احتواء فيروس كورونا الجديد، حيث يجب إيقاف هذه المرافق حال التعرف على حالة مشتبه بها أو مؤكدة للاصابة بالالتهاب الرئوى الناجم عن الفيروس فى الأماكن المذكورة.

وفيما تدفع بأقصى جهودها أعمال مراقبة الوباء والسيطرة عليه، جاء فى اجتماع تنفيذى لمجلس الدولة برئاسة لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة أن الصين ستعزز تنظيم الاقتصاد الكلي وتسرع إنتاج المواد الرئيسية وتوزيعها وامدادها من أجل الحفاظ على التقدم الاجتماعي والاقتصادي.