محطة معالجة صرف صحى شربين تحصل على TSM للمرة الثالثة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن حصول محطة معالجة صرف صحى شربين على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M للمرة الثالثة، ضمن خطة عمل الشركة للعام 2019 / 2020 بقطاع التشغيل والصيانة، وهو ما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.

وأضاف المهندس خالد نصر أن هناك تنافسا مستمرا لتطوير أداء الشركات فى إطار المتابعة المستمرة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لديها الآن 29 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، منها 20 محطة لمعالجة الصرف الصحى، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

من ناحية أخرى عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، اليوم، الاجتماع الافتتاحى لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بتجمع قروى نوسا الغيط، والذى يضم قرى (نوسا الغيط و نوسا البحر و تلبنت اجا وسنبخت) مركز أجا.

وذلك ضمن مشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP، بحضور كل من المهندس خالد حسين نصر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وممثلى إدارة التعاون الدولى بالشركة، و المهندس عمرو مخلوف - الاستشارى الدولى لإدارة البرنامج Pmcf، والمهندس نبيل عباس - استشارى دعم التنفيذISC ، وممثلى الشركة المنفذة (شركة الجيزة العامة للمقاولات)، وهم كلا من المهندس إيمن عبدالحميد - رئيس قطاع التنفيذ، والمهندس وليد مهنا - مدير التنفيذ و مهندس هيثم عبدالله بالشركة و استشارى المقاول الدكتور حاتم أحمد فاضل ، إلى جانب عدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

وقد تناول الاجتماع استعراض تفاصيل المشروع ومدة تنفيذه، وعدد السكان المخدومين، والمقدرين بنحو 48041 مواطنا بتجمع قرى نوسا الغيط، وأهم التحديات التى من الممكن أن تواجه المشروع أثناء تنفيذ المشروع.