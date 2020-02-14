كل ما تريد معرفته عن المجلس الشبابى التطوعى لكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت التساؤلات عن المجلس الشبابي التطوعى لمحافظة كفر الشيخ 2020 برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ.

1- أهداف المجلس

• ترسيخ الهوية الوطنية لدي الشباب

• تطوير لغة الحوار والتواصل والاستماع للشباب بشكل مؤسسي

• تطوير وتنمية الوعي بين الشباب في قضايا المجتمع والدولة

• تعزيز الشراكة بين الشباب والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص

• تقوية وتعزيز الجوانب القيادية والإنسانية وبناء الشخصية لدي الشباب

• حضّان لإعداد قيادات شابة قادرة على تولى زمام المبادرة المجتمعية والإدارية

2- شروط التقديم لعضوية المجلس

• مصري الجنسية

• من أبناء المحافظة

• حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في قضايا مخلة الشرف

• لا ينتمي إلي جماعات محظورة

• يتجرد من أي انتماء حزبي أو سياسي علي عتبة المجلس وله الحق في ممارسة أي عمل سياسي أ و حزبي خارج الكيان لكن داخل الكيان هو شاب من أبناء محافظة كفر الشيخ

المجلس الشبابي التطوعي يستوعب كافة طاقات وأفكار شباب محافظة كفر الشيخ

فترة التسجيل حتى 15 فبراير 2020

تشمل استمارة التقديم بينات عن الراغب للإنضمام للمجلس "الاسم، العنوان، البريد الإلكتروني، الرقم القومى،العمل، المؤهل الدراسي، مدى المشاركة في انشطة اجتماعية، اللغة التي يتقنها، ممارسته للرياضة، مدى الإصابة بأمراض، الهدف من انضمامه للمجلس.