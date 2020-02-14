في عيد الحب.. اعرف ماذا قال بيل جيتس لزوجته مليندا

كتب هيثم سلامة

بصورة رومانسية، وجه رجل الإعمال ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، رسالة رقيقة إلى زوجته مليندا، بمناسبة الفلانتين، عبر حسابه بموقع انستجرام.

بيل جيتس، نشر صورة تجمعه مع زوجته مليندا، وعلق :" لا يمكنني طلب شريك أفضل في تلك الرحلة..عيد الحب السعيد".





يشار إلى أن رجل الأعمال بيل جيتس رجل التكنولوجيا العالمي، رصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقا للبيئة يعمل بالهيدروجين السائل بما يسمح له بالسفر لمسافة 4 آلاف ميل .

وقالت صحيفة "ديلي ميل: البريطانية إن اليخت سيعمل بشكل كامل بالهيدروجين السائل ، ما يعني أن الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود هي الماء فقط ، ويبلغ طول اليخت الفاخر 113 مترًا وهو مكون من 5 طوابق كاملة مع مساحة تتسع لـ14 ضيفًا وطاقمًا مكونًا من 31 فردًا، وصالة ألعاب رياضية، وقاعة لممارسة اليوجا، وغرفة تجميل وصالون للتدليك وحمام سباحة.

ومن المعروف أن جيتس، 64 عامًا، يحصل على عطلات منتظمة على متن اليخوت الضخمة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يشتري فيها يخت ، بحسب ما ذكرت الجريدة ، مشيرة الى أن الملياردير الأمريكي بيل جيتس ، تبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة وباء فيروس كورونا ، والذي أودى بحياة 560 شخصاً حتى الآن، حيث سيتم استخدام هذه الأموال في تعزيز جهود الكشف والعزل والعلاج ، وتطوير اللقاحات.