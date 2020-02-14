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فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:00 ص
فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية
إعداد : ريم عبد الحميد

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333 مليون دولار خسائر فى الساعة.. والسبب: العدوان على الطبيعة

أرقام صادمة يتكبدها العالم بسبب الكوارث البيئية. حرائق غابات أستراليا الشهيرة كانت سبباً لإعداد دراسة موسعة، أجراها صندوق الحياة البرية العالمى، إلا أن النتائج كانت خارج التوقعات.

الاقتصاد العالمى سيخسر 368 مليار إسترلينى سنوياً، حتى بلوغ عام 2050.

تآكل السواحل وانحسار الغابات يخصم 8 تريليونات دولار على مدار 30 عاما.

تساهم التغييرات الناجمة عن العدوان على البيئة فى انحسار المخزون السمكى وإنتاج الأخشاب.

تراجع إمدادات المياه وزيادة الكربون وغيرها مخاطر أخرى باتت محققة.

رصدت الدراسة توقعاتها لمؤشر الغلاء حتى عام 2050 فى أوروبا.

كشفت التقديرات زيادة محتملة 8% فى أسعار الأخشاب.

6% زيادة فى أسعار القطن و4% للبذور الزيتية.

أما الخضروات والفواكه فستزيد بنسب تتراوح لـ3%.

ولا تنتهى المفاجآت.. فبخلاف الاقتصاد هناك كوارث أخرى محتملة

ترتفع الوفيات بين الأطفال لتسجل 40 ألف وفاة سنوياً بسبب التلوث.

وتتراجع الصحة العامة لدى البشر، وترتفع فرص الإصابة بالأمراض والأوبئة.

فهل يتحرك أحد لإنقاذ كوكب الأرض ؟!


التلوث

التلوث البيئي

الحفاظ على البيئة

مخاطر التلوث

العدوان على الطبيعة

اليوم السابع بلس

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