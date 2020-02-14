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غدا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 22 ساعة

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:28 م
غدا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 22 ساعة انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، عن انقطاع المياه عن مناطق: "ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه" وذلك اعتبارا من الساعة  الثامنة صباح غد السبت وحتى الساعة السادسة صباح بعد غد الأحد،  وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لخط بطول 250 متر قطر 500ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

وكان المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، برفقة المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، قد تفقد محطة مياه جزيرة الدهب، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات العالمية خلال عملية التنفيذ.

وأكد المهندس منصور بدوى، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المحطة بشكل نعائي، نهاية مارس المقبل، حيث بلغت متوسط نسب تنفيذ الأعمال داخل المحطة لنحو 70%؜.

وأوضح المهندس منصور بدوى، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، باستخدام التكنولوجيا الجديدة الخاصة بوحدات الديناساند محدودة المساحة، والتى توفر الطاقة الكهربائية المُستهلكة بالتشغيل، موضحاً أنه سيتم إضافة 80 ألف م3/ يوم بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية، ليصبح إجمالى الطاقة المضافة من التوسعات بمرحلتيها، 160 ألف م3/ يوم، لخدمة نحو مليون و250 ألف نسمة، بمناطق (وسط الجيزة، فيصل، الهرم، ترسا، صفط اللبن، بولاق الدكرور، والعمرانية).

 

وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، قام بوضع مخطط عام لرفع نسب التغطية الخاصة بمياه الشرب بمحافظة الجيزة، نظراً لأن التوسع العشوائي بالفترة الأخيرة للمنشآت بالمحافظة، أدى إلى زيادة استهلاك المياه بهذه المناطق، وتسبب ذلك فى نقص حصص المياه بالمناطق الأخرى، وهو الأمر الذى استدعى عمل مشروعات مياه جديدة، وتوسعات ببعض المحطات القائمة لإعادة توزيع مياه الشرب على المحافظة.

 

وأشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع يومياً مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن هناك تنسيقاً دورياً لهذا الملف مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للعمل علي حل مشكلة مياه الشرب بالجيزة وإزالة معوقات تعترض الجدول الزمني للانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

 


انقطاع المياه

محافظه الجيزه

شركه مياه الجيزه

أبو النمرس

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