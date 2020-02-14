عودة رحلات الخطوط الجوية الأسبانية إلى الأقصر فى أبريل القادم بعد توقف 12 عاما

أ ش أ

قال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر محمد عثمان، إن رحلات الخطوط الجوية الأسبانية (أيبيريا) ستعود إلى الأقصر، ابتداء من شهر أبريل القادم ، وذلك بعد توقف دام 12 عاما لتتدفق السياحة الأسبانية إلى المدينة الأثرية كسابق عهدها، وأوضح عثمان - فى بيان له اليوم الجمعة - أن مطار الأقصر سيستقبل ابتداء من أبريل المقبل 4 رحلات أسبوعيا من الخطوط الجوية الأسبانية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك جاء نتيجة جهود مكثفة من القائمين على صناعة السياحة فى مصر والتى نجحت فى تحويل وجهات السائحين من الوجهات الأوروبية لمصر.



وأضاف أن تدفقات السياحة الثقافية إلى مصر ظهرت مؤخرا بنسب كبيرة، لافتا إلى أن التجهيزات لافتتاح المتحف الكبير ستسهم فى زخم كبير أيضا وتدفقات فى السياحة الثقافية بشكل أكبر.

يذكرأن، صرح الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أنه ينتظر رجال القطاع السياحى بالمحافظة الخطوة الجديدة لدعم حركة السياحة بين الأقصر وشرم الشيخ، التى تنطلق يوم الخميس المقبل 20 فبراير الجارى، وذلك بتسيير خط داخلى جديد بين شرم الشيخ والأقصر، حيث أعلنت شركة مصر للطيران، أن الخط الجديد يجيء فى إطار توجهات وزارة الطيران المدني ودور الشركة الوطنية مصر للطيران فى دعم وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، والربط بين مدن الجذب السياحى المصرية، وذلك بالتنسيق بين وزير الطيران والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.



وأضاف الخبير السياحى محمد عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة الوطنية فى تشغيل هذه الرحلات يوم الخميس من كل أسبوع، اعتبارًا من يوم 20 فبراير الحالى وحتى 28 مايو المقبل بأحدث طائرات مصر للطيران التى تسلمتها مؤخرًا من طراز الآيرباص A220-300 التى تتميز بمستوى عالى من الراحة والرفاهية، حيث يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكترونى أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على 1717، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أنه لخدمة حركة السياحة خلال الفترة الحالية وانخفاض معدلات الإشغالات بالفنادق الثابتة والعائمة لـ70% بعد أن وصلت لـ90% و95% خلال الفترة الماضية، يجرى العمل على دراسة تأثر الحركة السياحية بعد تراجع أعداد الصينيين بمصر بعد فيروس "كورونا" الجديد بعد أن كانت متوقع وصولها لـ50%، حيث يجرى البحث عن عدد من الأسواق البديلة حول العالم لدعم ورفع حركة السياحة بالأقصر وجنوب الصعيد خلال الفترة الماضية.

وأكد محمد عثمان، أن الشركات السياحية التى كانت تعمل بكثافة مع الأسواق الصينية تعرضت للضرر وانخفضت معدلات زياراتها بعد الفيروس الخطير مؤخراً، مؤكداً أنه يتم التعاون والتجمع بين كافة رجال القطاع السياحى بجنوب الصعيد للنهوض بحركة السياحة خلال الفترة المقبلة، لتجاوز تلك الأزمة لزيادة أعداد السياح الوافدين من بعض الأسواق مثل السوق الهندية والسوق البرازيلية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، وهى القادرة على تعويض قطاع السياحة الثقافية بمصر.

وكانت قد أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى، عن تسيير خط داخلى جديد بين شرم الشيخ والأقصر، وذكرت مصر للطيران، أن الخط الجديد يجىء فى إطار توجهات وزارة الطيران المدني ودور الشركة الوطنية مصر للطيران فى دعم وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، والربط بين مدن الجذب السياحى المصرية، حيث صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر تسيير رحلة جديدة داخلية أسبوعيا بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالة قابلة للزيادة فى حال الطلب، وهو ما يساهم في تنشيط الحركة السياحية، من خلال ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية، عن طريق مطار القاهرة، وإتاحة الفرصة بسهولة أمام السائحين ومنظمي البرامج السياحية فى تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد، حيث من المقرر أن تقلع الرحلة صباحا من شرم الشيخ إلى الأقصر، وموعد العودة مساء من الأقصر إلى شرم الشيخ.