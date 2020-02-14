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ضبط 15 مخبزا لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات فى البحيرة

الجمعة، 14 فبراير 2020 04:34 م
ضبط 15 مخبزا لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات فى البحيرة مخابز - ارشيفية
فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط  15 مخبز بمركز كفر الدوار وايتاى البارود  لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب 59 شيكارة دقيق بلدى مدعم .

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لأحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفي مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والاسواق بمركزي الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو وعدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاي وعدد 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن  - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم.

كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

    

 


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