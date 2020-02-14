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صور.. 500 متسابق و500 شجرة فى مارثون الدرجات بمدينة 15 مايو

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:26 م
صور.. 500 متسابق و500 شجرة فى مارثون الدرجات بمدينة 15 مايو ماراثون دراجات "مايو المستقبل"
كتبت آية دعبس

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شاركت وزارة البيئة من خلال قطاع الفروع فى الماراثون الرياضى للدراجات "مايو المستقبل"، الذى نظمه مجلس أمناء مدينة 15 مايو، وذلك بحضور ممثلى وزارات كلاً من البيئة والشباب والرياضة وجهاز تنمية مدينة 15 مايو ومديرية التربية والتعليم، والنائب عمرو الأشقر و500 متسابق من الشباب.

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان اليوم الجمعة، أن فعاليات الماراثون انطلقت من أمام جهاز تنمية مدينة 15 مايو، وجابت شوارع المدينة من أجل نشر ثقافة استخدام الدراجات والمشى وتحفيز الشباب على ممارسة هذه الرياضة غير الملوثة للبيئة أو المستهلكة للطاقة والتى بدورها تلعب دورا هاما فى حماية البيئة وتحسين جودة الهواء.

كما تضمنت الفاعليات قيام وزارة البيئة زراعة حوالى 500 شجرة بالمدينة، حيث أكدت أهمية الأشجار وفوائدها البيئية المتعددة، حيث تساهم فى التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، كما تعمل على خفض نسب تلوث الهواء، فضلاً عن ما تمثله تلك المساحات الخضراء من متنفس للمواطنين وفوائد جمالية.

وكانت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، قد أطلقت حملة جديدة تحت شعار "اتحضر للأخضر"، كأول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنشر الوعى البيئي، وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وذلك خلال مدة 3 سنوات بداية من يناير 2020.

وتتنوع الحملة ما بين 8 قضايا رئيسية لنشر التوعية بها وهى "التشجير" و"المخلفات" و"ترشيد استهلاك الغذاء" و"ترشيد استهلاك الطاقة" و"الحد من استخدام البلاستيك" و"الحفاظ على الكائنات البحرية" و"الحد من تلوث الهواء" و"حماية المحميات الطبيعية"، وتم ربط كل قضية بحياة المواطن بحيث لا تكون منفصلة عن واقعة، مثل تخصيص شهر رمضان للتوعية للعمل على " ترشيد استهلاك الغذاء" وذلك من خلال برنامج الطعام التى من شأنها مد المشاهدين بوسائل للاستفادة من بقايا الطعام.

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اتحضر للاخضر

مدينة 15 مايو

وزارة البيئة

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