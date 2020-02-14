صور.. شباب الجيزة يبدعون لتجميل الأسوار وكبائن التليفونات والكهرباء

شاركت محافظة الجيزة فى فعالية قام بها عدد من شباب حى جنوب الجيزة تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، لتجميل وتلوين الأسوار وغرف الكهرباء وكبائن التليفونات المنتشرة بالعديد من الشوارع الرئيسية وذلك فى خطوة لتجميل المظهر العام للطرق والمحاور.

وأكد راشد، أنه تم تذليل كافة العقبات أمام الشباب لإنجاح الفعالية حيث تم البدء فى تجميل سور شارع ربيع الجيزى وكبائن التليفونات والكهرباء الموجودة بواجهة الأسوار بالشارع وسيتم دهان ورسم السور من الجانب الأيمن لتتكامل الصورة الجمالية للمنطقة .

كما أكد راشد على دعم كافة الأنشطة والفعاليات الشبابية وخاصة التى تهدف الى الارتقاء بالمجتمع وتجميل البيئة مشيرا الى احتضان المحافظة العديد من الفعاليات الشبابية خلال المرحلة المقبلة لإدماجهم فى العمل العام ومشاركتهم للأجهزة التنفيذية .

ودعا محافظ الجيزة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة احتضان الشباب وإدماجهم فى العمل الميدانى والاستماع إلى مقترحاتهم خاصة المتعلقة بالتطوير والتجميل والاطلاع على رؤيتهم وآرائهم فى المجهودات التى تنفذ على أرض الواقع مؤكدا لهم أن الدولة ستنهض بأيدى شبابها .

وأشار رئيس حى جنوب الجيزة، إلى أنه تم تقديم الدعم للشباب من قبل المحافظ مؤكدا على تنفيذ الفعالية فى العديد من الطرق الأخرى بنطاق الحى لتجميل الاسوار والبلدورات وغرف الكهرباء وصناديق القمامة .

ومن جانبهم أشاد الشباب المشاركون فى الفعالية بمساندة وتشجيع محافظ الجيزة لهم وأهالى المنطقة ما جعلهم على أتم الاستعداد فى المشاركة فى أى فعالية مستقبلية لكى يظهر الحى بالمظهر الذى يليق بمكانة مصرنا الحبيبة .

وفى السياق نفذ حى الدقى بالجيزة حملة بالتنسيق مع عدد من شباب الحى والجمعيات الأهلية، لتجميل الشوارع والميادين، من خلال رسم جداريات على الحوائط والأسوار لإضفاء مظهر جمالى على المكان، خاصة فى الأماكن التى تم تطويرها، حيث عقد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى اجتماع تنسيقى قبل تنفيذ المبادرة، تم استعراض عدد من اللوحات التى يتم تنفيذها بشوارع الحى.