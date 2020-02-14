صور.. إزالة 137 حالة تعد على أملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، من إزالة 137 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 2 فدان و11 قيراطا زراعيا و102 متر مبانى بمركزى ديرب نجم ومنيا القمح، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية بتنفيذ قرار الإزالة لعدد 133حاله بمساحة 2 فدان و 11 قيراط ارض زراعيه بمركز ديرب نجم و تنفيذ قرار الإزالة لعدد 4 حالات بمساحة 102 متر مبانى بمركز منيا القمح وذلك خلال اليوم الحادى عشر للموجه 15 والتى بدأت منذ بداية الشهر الجارى وتستمر حتى نهايته لإزالة كافة التعديات على اراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها .

وقال المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إنه لا تهاون مع المعتدين على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع املاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الموجة 15 تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية .

يذكر ان المحافظة أعلنت فى وقت سابق، عن تقديم تسهيلات للمتعديين على أراضى أملاك الدولة لتشجيعهم على تقنين اوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الانتفاع، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض فى حالة حق الإنتفاع ، وتسديد قيمة 15 % مقدم من قيمة الأرض فى حالة التملك ، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين والدولة ، مطالباً المواطنين بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم قبل بدء انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.



جانب من الازالات



جانب من الازالات



جانب من الازالات



جانب من الازالات