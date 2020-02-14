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"صحة أسوان" توقع الكشف المجانى على 1638 مواطنا بدراو

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:37 م
"صحة أسوان" توقع الكشف المجانى على 1638 مواطنا بدراو جانب من القافلة الطبية
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الجمعة، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية  حديدون التابعة  لمركز دراو، في إطار مبادرة تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بالوزارة.

أكد الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، أن القافلة استمرت لمدة يومين، وأسفرت أعمال القوافل عن إجراء الكشف الطبي على عدد 1638 مواطن، بالإضافة لإجراء عدد فحص و تحاليل طبية، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 363 سيدة بالمكان .

وأضاف منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة , بالإضافة إلي صرف العلاج المناسب لكل حالة.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بأسوان، تواصل إستعدادتها الأخيرة لإنطلاق حملة التطعيم ضد شلل الاطفال، في إطار تواصل مجهودات مديرية الشئون الصحية باسوان، لإنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والدعاية اللازمة لها.

ويواصل الفريق الوقائي في تركيب ونشر اللافتات الدعائية اللازمة للحملة  في الشوارع والميادين , بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة اسوان ، بالإضافة لذلك تم أيضا التنسيق بعض الفنانين المشاركين في مهرجان المرأة باسوان في التقاط صور دعائية للحملة.

في نفس السياق قامت ادارة الطب الوقائي بالمديرية  بتجهيز وتدريب عدد 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في اعمال الحملة , والتي تستهدف تطعيم عدد 252363 طفل علي مستوي محافظة اسوان.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020.

 

 

 
 
 

 

 

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