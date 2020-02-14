شرطة مطار زفانتيم البلجيكيى تهدد بـ "الإضراب " بسبب تدهور أوضاع العمل

كتب: أحمد علوى

هددت النقابات الأربعة التي تمثل ضباط الشرطة البلجيكية والتابعين لقوات تأمين "زفانتيم" أكبر مطار في بلجيكا ، بالإضراب خلال عطلة نصف السنة المدرسية (السبت 22 فبراير إلى الأحد 1 مارس)، وتقول النقابات أن أعضائها غير راضين عن قلة عدد الموظفين ونقص المواد اللازمة لخدمة شرطة المطار.

ووفقاً للنقابات، لم تؤدي جولتي المحادثات اللتان عقدتا إلى نتائج كافية لتلبية مطالب النقابات، ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات مع السلطات الفيدرالية يوم الأربعاء المقبل، وقال جويري ديهيس أحد المسئولين في النقابات الشرطية، "يوجد حالياً 140 ضابط شرطة في المطار".

وأشار إلى أن السلطات قدمت مقترحات، لكنها كانت غير مقبولة بـ"النسبة لنا"، على سبيل المثال اقترحت توظيف ضباط جدد، ولكن نحن بحاجة إلى ضباط من ذوي الخبرة".

وأضاف متحدث باسم نقابات الشرطة، بأن نقص المواد هو أيضًا مشكلة، قائلاً، الأمور سيئة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والأثاث المكتبي وما إلى ذلك، بجانب الأثاث القديم ، موضحاً أن الضباط يسقطون من فوق الكرسي لأن عمره يتجاوز الـ15 عامًا ".

وصرح "كارلو ميدو " الرئيس الوطني لاتحاد الشرطة للصحفيين، حقيقة أن بلجيكا لديها حاليًا حكومة اتحادية انتقالية، لا يجعل الأمور سهلة .

كما تطالب النقابات بتطوير البنية التحتية، فى مطار بروكسل، وزيادة الميزانية التي من شأنها تسهيل الوضع على رجال الأمن ومساعدتهم على تأدية مهام وظيفتهم.

والجدير بالذكر أن هناك بالفعل 600 ألف يورو تم تخصيصهم كتمويل إضافي للأمن في المطار بعد الهجوم الإرهابي في مارس 2016 ، ولكن لم يتم تطبيق القرار حتى الآن . وفقاً لنقابات الشرطة.