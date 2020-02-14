شبح لينكولن والطلاء بالرصاص.. 5 حقائق غريبة عن "البيت الأبيض"

كتبت:نهال طارق

يعتبر البيت الأبيض جزءًا من التاريخ الأمريكي منذ عهد الرئيس جورج واشنطن على الرغم من أنه القائد العام الوحيد الذي لم يقيم هناك بالفعل.

ووفقا لتقرير شبكة فوكس نيوز وافق الرئيس الأول على التصميم الذي قدمه المهندس المعماري الأيرلندي جيمس هوبان في مسابقة مفتوحة للقصر المستوحى من الطراز الكلاسيكي وبدأ البناء في عام 1792 وانتهى في عام 1800 بعد سنة واحدة من انتهاء ولايته كرئيس، إلا أن هذا المبني الرئاسي تدور حوله حقائق غريبة، وأسرار ربما لا يعرفها كثيرون.

كيف حصل البيت الابيض على أسمه؟

القصة المعروفة أن البيت الأبيض تم طلائه باللون الأبيض لتغطية آثار حرق المبنى من قبل البريطانيين عام 1814 إلا أنه في الواقع حصل على لونه من أساس تغطيته بالجير عام 1798 لحمايته من عوامل الرطوبة والتشقق خلال فصل الشتاء.

وأطلق عليه "البيت الأبيض" أوائل القرن الـ 19 بعد أن تم طلاؤه بالرصاص الأبيض عام 1818، وحينها أطلق الرئيس ثيودور روزفلت رسمياً اسم "البيت الأبيض" عام 1901 على الرغم من أنه كان يطلق عليه أيضًا "منزل الرئيس" أو "القصر التنفيذي" فيما سبق، ولكن اعتقد روزفلت أنه من المهم التمييز بين المقر الرسمي للرئيس الأمريكي وبين "القصور التنفيذية" الأخرى حيث يقيم حكام الولايات الفردية.

متى تمت إعادة بناء وتجديد البيت الأبيض؟

تم تجديد بناء البيت الابيض بعد 14 سنة فقط من بنائه عندما أشعل الجنود البريطانيون النار فيه خلال حرب 1812، وأشرف هوبان بالتعاون مع المهندس بنيامين هنري لاتروب مرة أخرى على إعادة البناء حيث بقي الرئيس جيمس ماديسون في مقر إقامة مؤقت حيث تمت إضافة الاروقة الجنوبية والشمالية المشهورين الآن في عامي 1824 و1829 على التوالي.

وتمت إضافة الجناح الغربي في عام 1902 تحت إدارة الرئيس روزفلت وخلال الحرب العالمية الثانية أضاف مخبأ تحت الأرض يعرف الآن باسم مركز عمليات الطوارئ الرئاسية تحت الجناح الشرقي، والذي يستخدم كمكتب للسيدة الأولى وموظفيها.

وفي عام 1948 أجرى الرئيس هاري ترومان عملية إعادة تأهيل هيكلية داخل البيت الأبيض، بما في ذلك إطار فولاذي جديد، تم الانتهاء منه في عام 1952.

ما مساحة المكتب البيضاوي ولماذا هو بيضاوي؟

يبلغ طول المكتب البيضاوي 35 قدمًا في محوره الأكبر و29 قدمًا على المحور القصير. يبلغ طولها 18 قدمًا ويبدأ في التقوس لمساحة حوالي 16 قدمًا.

وعلى الرغم من أن المكتب البيضاوي ينتمي إلى الجناح الغربي في عام 1909 إلا أن الشكل المميز للغرفة مستوحى من الغرفة الزرقاء التي صممها جورج واشنطن حيث يمكن تتبع التحية الاجتماعية الرسمية المعروفة باسم "السد" التي استخدمها الرئيس الأول كوسيلة رمزية لإضافة لمسة درامية على مكتب الرئاسة.

ما هو مكتب القرار ومن أين جاء؟

يعود تاريخ مكتب القرار (Resolute Desk )، الموجود الآن في المكتب البيضاوي ، إلى إنجلترا. ففي عام 1855، عثر صائد الحيتان يدعى جورج هنري على السفينة المهجورة "حاكم ولاية" قبالة جزيرة بافن في القطب الشمالي وأعديت إلى البحرية البريطانية وعندما أوقفت البلاد السفينة تم استخدام أخشاب البلوط لإنشاء مكتب يزن أكثر من 1000 رطل وهبته الملكة فيكتوريا للرئيس رذرفورد هايز.

ويتم استخدام المكتب الشهير الآن في الطابق الثاني من البيت الأبيض والطابق الأرضي وخاصة في المكتب البيضاوي.

هل البيت الأبيض مسكون؟

ورد أن شبح أبراهام لينكولن شوهد عدة مرات من قبل قادة العالم البارزين، واستمتعت بعض العائلات الأولى بمقابلة شبح لينكولن حيث تم استخدم الأمر في المزاح مع الضيوف المقيمين في غرفة نوم لينكولن.