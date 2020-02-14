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ستاندر آند بورز 500 وناسداك يفتحان على ارتفاع بعد توقعات إيجابية من "إنفيديا"

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:31 م
ستاندر آند بورز 500 وناسداك يفتحان على ارتفاع بعد توقعات إيجابية من "إنفيديا" بورصة نيويورك
رويترز

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فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على صعود طفيف اليوم الجمعة بدعم من أسهم شركات صناعة الرقائق بعد أن صدرت إنفيديا توقعات مبيعات فصلية إيجابية، لكن المخاوف من الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس التاجي كبحت المكاسب.
 
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 17.16 نقطة بما يعادل 0.06 بالمئة ليصل إلى 29440.47 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 4.14 نقطة أو 0.12% مسجلا 3378.08 نقطة، وصعد ناسداك 16.94 نقطة أو 0.17% إلى 9728.90 نقطة.
 
استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في 6 أسابيع بفعل افتراض أن منتجين كبارا سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين الناجم عن وباء فيروس كورونا، وبحلول الساعة 0439 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 56.35 دولار للبرميل، بعد أن ربحت 1% في الجلسة السابقة، وبرنت مرتفع 3.4% في الأسبوع وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير.
 
وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل، وزاد الخام القياسي 0.5% أمس الخميس وهو مرتفع 2.2% حاليا في الأسبوع.
 
وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في نيويورك، "يبدو أن أسعار النفط تستقر هذا الأسبوع بفضل تفاؤل بأن أوبك+ ستفعل كل ما يلزم مجددا لتقليص الإنتاج وبفضل الأمل في أن ذروة فيروس كورونا تقترب".
 
وهوت أسعار الخام نحو 20 بالمئة من ذرى سجلتها في 2020 في الثامن من يناير مع انضمام المخاوف بشأن فائض المعروض إلى القلق بشأن انخفاضات كبيرة في طلب الوقود في الصين في الوقت الذي تسببت فيه إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا في عرقلة النشاط الاقتصادي.
 

ستاندر آند بورز

ناسداك

اسهم أمريكا

بورصة نيويورك

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