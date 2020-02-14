روسيا تعلق رحلات الطيران المستأجرة إلى الصين

موسكو أ ش أ

قررت سلطات النقل الجوى فى روسيا، تعليق رحلات الطيران المستأجرة بين روسيا والصين اعتبارًا من، اليوم الجمعة، الموافق 14 فبراير مع استثناء رحلات إعادة المواطنين الروس إلى موطنهم فقط".

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن سلطات النقل الجوى علقت رحلات الطيران المنتظمة من المناطق الروسية إلى المدن الصينية رسميًا منذ مطلع شهر فبراير الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد فى الصين، وقبل إيقاف الرحلات، قامت عدة خطوط جوية روسية برحلات منتظمة وأخرى مستأجرة من الصين وإليها.

وكانت وكالة النقل الجوى الفدرالية الروسية "روس أفياتسيا" قد أعلنت فى وقت سابق أن حوالى 230 مواطنا روسيا ينتظرون فى الصين للعودة إلى ديارهم، ومن المفترض أن يسافروا إلى روسيا بواسطة خطوط شركة إس 7 إيرلاينز الجوية أو خطوط أورال الجوية قبل 29 فبراير الجاري، وينتظر الركاب حاليًا إعادة إصدار تذاكر لهم على رحلات بديلة أو تعويضهم واسترداد التكلفة بالكامل.

من جانبها، أكدت (روس أفياتسيا) أنه تم بالفعل تعويض وإعادة إصدار تذاكر لـ 1404 ركاب على رحلات بديلة.

وأفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الصحة الصينية أعلنت وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية وإصابة 1716 بفيروس كورونا، كما أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الجمعة، عن تعافى 1081 مصابا بفيروس كورونا الجديد، ليصل عدد حالات التعافى إلى 6723 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس الخميس.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت اللجنة الوطنية فى تقريرها اليومى أن 1081 شخصا خرجوا من المستشفى، مضيفة أنه حتى نهاية أمس الخميس، تم الإبلاغ عن 1380 حالة وفاة بسبب المرض و63851 حالة مؤكدة لإصابة بفيروس كورونا الجديد فى 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانج للإنتاج والتعمير فى الصين.